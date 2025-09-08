Algérie: Le Président du Mozambique achève une visite de travail au pays

ALGER — Le président de la République du Mozambique, M. Daniel Francisco Chapo, a achevé, samedi, une visite de travail en Algérie, effectuée en marge de sa participation à la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se tient du 4 au 10 septembre à Alger.

Le président du Mozambique a été salué, à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediene, par le président du Conseil de la nation, M. Azzouz Nasri.

La visite du président Daniel Francisco Chapo a été couronnée par la signature de six accords et mémorandums d'entente, dont la cérémonie à été coprésidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue mozambicain.

Il s'agit du programme exécutif de coopération dans le secteur de la culture et des arts pour la période 2025-2028, d'un protocole de coopération entre la Radio algérienne et son homologue du Mozambique, d'un accord de coopération dans le domaine de l'information et de la communication et d'un autre dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les deux pays ont également conclu un accord de coopération dans le domaine de la sûreté et de l'ordre public et un mémorandum d'entente sur les consultations politiques.

Auparavant, le président de la République s'est entretenu, en tête-à-tête, avec son homologue du Mozambique, avant que ces entretiens soient élargis aux membres des délégations des deux pays.

A son arrivée au siège de la Présidence de la République, le président de la République avait réservé au président Daniel Francisco Chapo un accueil officiel. Les deux Présidents avaient écouté les hymnes nationaux des deux pays et passé en revue des détachements des différentes Forces de l'Armée nationale populaire, qui leur ont rendu les honneurs et ce, avant de prendre une photo souvenir.

Lors de sa visite de travail, M. Daniel Francisco Chapo, s'est recueilli au Sanctuaire du Martyr à Alger, à la mémoire des Martyrs de la glorieuse Guerre de libération nationale et a visité Djamaâ El Djazaïr, où il a été reçu par son recteur, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini.

A noter que le président de la République de Mozambique avait pris part, jeudi, au Centre international des conférences "Abdelatif Rahal" (Alger), à l'ouverture officielle de la 4e édition de l'IATF, dont le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait présidé la cérémonie, en présence des dirigeants et chefs de délégations participant à cet événement continental.