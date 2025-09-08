Algérie: Les nombreux accords de partenariat conclus à l'occasion du IATF mis en avant

ALGER — La presse nationale paraissant dimanche a mis en avant les accords de partenariat conclus à l'occasion de la 4ème édition de la Foire commerciale intra-africaine, soulignant à ce propos les efforts consentis par l'Algérie afin d'impulser un nouvel élan pour une économie continentale intégrée, portée par une jeunesse innovante.

A ce propos, le quotidien "El Djoumhouria" a noté que l'Algérie "a réussi à rassembler les opérateurs africains, en témoigne le volume des partenariats prometteurs et des accords signés à l'occasion de cette Foire qui se poursuit jusqu'à mercredi" et qui est qualifiée d"'opportunité précieuse pour atteindre l'intégration économique continentale escomptée".

Dans son éditorial intitulé "L'Afrique, un parcours de libération et de développement", le journal a mis en avant "la volonté constante de l'Algérie de préserver l'indépendance de la décision africaine, notamment sur le plan économique afin de consolider la souveraineté politique et protéger l'indépendance des pays africains ayant longtemps souffert du joug colonial".

De son côté, le quotidien "Le Jeune Indépendant", qui a consacré sa Une à cet événement, a estimé que "l'IATF est une plate-forme d'opportunités par excellence", soutenant à ce propos que plusieurs secteurs comme l'industrie de l'électroménager sont à même de booster les exportations.

Le quotidien qui a consacré un espace important de son édition à cet évènement, a donné la parole aux opérateurs économiques algériens qui ont affirmé que "de nouvelles opportunités s'offrent à l'Algérie dans le domaine de l'export", qualifiant ainsi l'événement de "fructueux".

Dans le même sens, le quotidien "En-Nasr" est revenu en détail sur les contrats signés lors de cette Foire, citant notamment celui signé par la société Elsewedy Electric Algérie, portant sur l'exportation de câbles produits en Algérie vers la Côte d'Ivoire, d'une valeur de 100 millions de dollars sur une période de cinq ans.

En ce sens, le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), a indiqué au "Jeune Indépendant" que la signature de cet accord ne constitue qu'"un échantillon des accords qui seront signés lors de l'IATF 2025", soutenant qu'"un grand nombre de contrats commerciaux et d'accords d'investissement seront également paraphés lors de cette édition qu'abrite l'Algérie".

Le quotidien "Ech-chaab" a également mis l'accent sur le commerce et l'investissement en Afrique et les accords de partenariat signés à la faveur du déroulement de cette Foire en Algérie.

Le quotidien n'a pas manqué de relever "l'organisation remarquable" de cet événement ayant servi de "lien de coopération directe", ce qui a abouti à la signature de plusieurs accords de partenariat prometteurs, note la publication.

Les titres de la presse nationale sont également revenus sur la rencontre présidée par le Premier ministre par intérim, M. Sifi Ghrieb, ayant réuni les membres de la communauté algérienne à l'étranger, estimant à ce propos que cette rencontre revêt "une grande symbolique pour la Communauté algérienne à l'étranger et dont la contribution à la relance effective du secteur industriel et économique n'est pas négligeable".