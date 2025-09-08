Afrique: Poursuite des travaux de la 4e édition de l'IATF à Alger

7 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les travaux de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) se poursuivent dimanche au Palais des expositions (Pins maritimes-Alger), avec un programme riche en activités prévues pour cette quatrième journée.

Au menu, plusieurs conventions devraient être signées entre opérateurs économiques algériens et étrangers. Le forum sur le commerce et l'investissement en Afrique se poursuivra également, à travers divers panels axés notamment sur la construction de l'autosuffisance alimentaire sur le continent.

Parallèlement, se tiennent l'exposition commerciale, le Salon africain de l'automobile, ainsi que des rencontres d'affaires B2B et B2G.

Placée sous le slogan "Passerelles vers de nouvelles opportunités", cette édition de l'IATF, organisée du 4 au 10 septembre, enregistre la participation de délégations de 140 pays et de plus de 2.000 entreprises africaines et internationales, dont environ 200 algériennes.

L'événement devra accueillir près de 35.000 visiteurs professionnels et devrait aboutir à la conclusion d'accords commerciaux et d'investissement d'une valeur estimée à plus de 44 milliards de dollars.

