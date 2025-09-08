Mali: A la Une - La célébration du Mawlid et une nouvelle attaque jihadiste au pays

Dakar — Les messages délivrés par les guides religieux, jeudi soir, à l'occasion de la célébration de la naissance du Prophète de l'Islam et une nouvelle attaque jihadiste au Mali sont, entre autres sujets, au menu des quotidiens reçus, samedi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Le Soleil met en exergue la célébration du Mawlid dans plusieurs foyers religieux, de Tivaouane, à Kaolack en passant par Thiénaba, Thiès, Touba... et titre "Ferveur et recueillement".

Le journal souligne que lors de la cérémonie officielle du gamou de Tivaouane, le Khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a invité à "un changement de comportements en prônant l'éducation islamique des enfants, le culte du travail et en déplorant les dérapages verbaux ainsi que les dérives sur Internet".

L'As se fait également l'écho de "la nouvelle fatwa" du Khalife général des tidianes.

"A l'occasion de la célébration du Mawlid, commémorant la naissance du Prophète Mohamed (PSL) le Khalife général des tidianes a délivré un message fort, empreint de spiritualité, d'alerte et de conseils à l'endroit de tous les segments de la société. Il a ainsi alerté sur le déclin moral avant d'appeler à un retour aux valeurs islamiques", écrit le journal.

WalfQuotidien souligne que "le Khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour a pointé du doigt les tares qui gangrènent la société sénégalaise. Lesquelles sont liées entre autres à la fornication, aux meurtres volontaires, la consommation de drogues, les détournements de deniers publics, la haine etc".

Le journal ajoute qu'à l'image des autres foyers religieux, "Médina Baye Niass a saisi l'occasion de la célébration du Mawlid pour alerter les dangers qui guettent le vivre ensemble au Sénégal. Les discours haineux et séparatistes, la menace des réseaux sociaux, entre autres, ont été au coeur des prêches".

Selon Sud Quotidien, "le Khalife général des tidianes célèbre la lumière du Prophète et appelle à un sursaut éthique".

"Tivaouane prône l'unité et la cohésion pour un +Sénégal plus fort+", note pour sa part Le Quotidien.

Le même journal rapporte l'enlèvement de 6 routiers sénégalais au Mali par le JNIM (Jama'at nusrat al-islam wal muslimin), dans la région de Kayes, proche du Sénégal.

Le Quotidien qui parle de "stratégie du chaos", écrit : "'L'attaque du Jnim, à Kayes, ce jeudi, a provoqué l'enlèvement de 6 routiers sénégalais (...) le groupe terroriste est en train de mettre en place sa stratégie d'asphyxie de Bamako, qui a aussi des répercussions économiques sur le Sénégal dont le Port de Dakar dépend fortement de ce corridor qui alimente la capitale malienne".