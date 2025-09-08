Afrique: Eliminatoires Coupe du monde - Toutes les dispositions prises pour un bon déplacement des Lions en RDC (président FSF)

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a assuré, vendredi soir, que toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux Lions d'effectuer un bon déplacement en République démocratique du Congo pour le compte de la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

"La prochaine étape, c'est la RDC. À ce niveau, toutes les dispositions ont été prises pour que les Lions puissent y avoir un bon séjour et obtenir la victoire", a-t-il dit en zone mixte après la rencontre Sénégal-Soudan marquée par la victoire, 2-0, des Lions, confortant ainsi leur deuxième place dans la poule B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le Sénégal effectue un déplacement périlleux, mardi, pour affronter la RDC en match comptant pour la huitième journée de ces qualifications.

Le vainqueur de cette confrontation va faire un grand pas vers la qualification au Mondial 2026.

"C'est vrai que nous savourons la victoire d'aujourd'hui, mais cela nous rappelle notre responsabilité par rapport à nos objectifs. Il va falloir que nous maintenions cette dynamique afin de tout faire pour que l'équipe se qualifie au Mondial 2026" , a déclaré Abdoulaye Fall.

Concernant la victoire face au Soudan, le président de la FSF salue "un résultat très performant", estimant que le peuple sénégalais mérite ces moments de joie.

Il a promis que l'équipe fédérale va apporter des corrections rapides dans les manquements notées dans la vente des billets et l'accès au stade pour garantir un meilleur accueil lors des prochaines sorties des Lions.