Afrique de l'Ouest: 'Aucun élément vérifiable ne permet de confirmer l'enlèvement' de 6 ressortissants sénégalais au Mali (officiel)

Dakar — "Aucun élément vérifiable ne permet de confirmer l'enlèvement" de 6 ressortissants sénégalais au Mali, a déclaré le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, assurant être "en étroite concertation" avec les autorités compétentes maliennes pour suivre l'évolution de la situation.

Dans un communiqué, le ministère "porte à la connaissance de l'opinion publique qu'il a pris note d'un communiqué de presse de l'Union des routiers du Sénégal faisant état de l'enlèvement présumé de six (6) ressortissants sénégalais par des groupes armés terroristes opérant au Mali".

Il ajoute que "d'après les informations relayées, ces faits seraient liés à des attaques survenues les 3 et 4 septembre 2025 dans la Commune de Diéma, dans un contexte marqué par les restrictions imposées par ces groupes sur le transport de certaines marchandises".

Le ministre signale qu'à "ce stade, aucun élément vérifiable ne permet de confirmer l'enlèvement signalé, ni d'établir avec certitude l'identité des personnes supposément concernées".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Département dirigé par Yassine Fall "tient à rassurer que, par l'entremise de l'Ambassade du Sénégal à Bamako, il demeure en étroite concertation avec les autorités compétentes maliennes".

Il promet que "toute évolution pertinente relative à cette situation fera l'objet d'une communication officielle ultérieure".