Algérie: Le Premier ministre par intérim reçoit le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence de la République d'Afrique du Sud

7 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Premier ministre par intérim, M. Sifi Ghrieb, a reçu, dimanche à Alger, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence de la République d'Afrique du Sud, M. Parks Tau, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

"Le Premier ministre par intérim, M. Sifi Ghrieb, a reçu, dimanche 7 septembre 2025 au Palais du Gouvernement, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence de la République d'Afrique du Sud, M. Parks Tau, en visite en Algérie dans le cadre de la participation de son pays à la Foire commerciale intra-africaine (IATF), qui se tient du 4 au 10 septembre 2025", précise le communiqué.

La rencontre a été l'occasion de "réaffirmer le caractère stratégique et privilégié des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et l'Afrique du Sud" et d'"examiner les moyens de renforcer le partenariat bilatéral dans divers domaines, conformément à la vision commune des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère, le président de la République d'Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa, notamment suite à la visite d'Etat qu'il a effectuée en Algérie en décembre 2024", selon la même source.

