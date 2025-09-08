Tunisie: « Big Moments » - 27 artistes tunisiens exposent au CNAV de Tunis

7 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le vernissage de l'exposition collective « Big Moments », composée de grands formats soigneusement sélectionnés, a illuminé samedi 6 septembre les cimaises de la Maison des Arts du Belvédère (Centre national d'art vivant - CNAV). L'événement, organisé en partenariat avec l'Association d'Art Contemporain Tunisien Art Cot, réunit 27 figures des Beaux-Arts tunisiens.

Placée sous le patronage du ministère des Affaires culturelles, l'exposition a été inaugurée en présence d'artistes et d'amateurs d'art. Elle se poursuivra jusqu'au 20 septembre courant.

L'exposition présente 26 peintures et une photographie numérique d'Abderrazzak Khechine, intitulée « Sous le mur ». L'artiste a expliqué à l'agence TAP qu'il s'agit d'« une image fruit du hasard, captée sous les murs de la Cité de la Culture, car il est important de saisir un petit instant d'éternité face à une multitude d'instants qui s'échappent ».

Les artistes ayant dévoilé leurs oeuvres sont : Islem Bel Hadj Rhouma, Sami Ben Ameur, Neïla Ben Ayed (Canada), Baker Ben Frej, Wissem Ben Hassine, Walid Ben Lakhal, Mohamed Chalbi, Emnna Gargouri Largueche, Hatem Gharbi, Bessma Haddoui, Kaouther Jallezi Ben Ayed, Abderrazzak Khechine, Ilhem Larbi Zarrouk, Feryel Lakhdhar, Mongi Mâatoug, Souad Mahbouli, Samir Makhlouf, Emna Masmoudi, Asma M'naouar, Ilhem Sbali, Hichem Seltene, Leila Sehili, Tarek Souissi, Naji Thabti, Nadia Zaouari et Walid Zaouri.

