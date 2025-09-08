Tunisie: Kef - 5 600 aides scolaires et universitaires pour les familles à faibles revenus

L'Union tunisienne de solidarité sociale de la région du Kef a alloué 5 600 aides aux élèves et étudiants issus de familles à faibles revenus à l'occasion de la rentrée scolaire et universitaire, selon le coordinateur régional de l'Union, Walid Jebali.

Jebali a ajouté dans une déclaration à l'agence TAP que ces aides seront réparties équitablement entre les élèves et les étudiants issus de familles à faibles revenus, sous forme de fournitures scolaires (cartables,vêtements et de chaussures).

Ces aides seront distribuées à la rentrée scolaire et universitaire, parallèlement aux aides programmées par le ministère des Affaires sociales à cet effet, dans le cadre du soutien annuel apporté par le ministère aux élèves et aux étudiants, à raison de 100 dinars par élève et 120 dinars par étudiant, en plus des aides en nature telles que les cartables et les abonnements de transport.