Tunisie: Kef - 5 600 aides scolaires et universitaires pour les familles à faibles revenus

7 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

L'Union tunisienne de solidarité sociale de la région du Kef a alloué 5 600 aides aux élèves et étudiants issus de familles à faibles revenus à l'occasion de la rentrée scolaire et universitaire, selon le coordinateur régional de l'Union, Walid Jebali.

Jebali a ajouté dans une déclaration à l'agence TAP que ces aides seront réparties équitablement entre les élèves et les étudiants issus de familles à faibles revenus, sous forme de fournitures scolaires (cartables,vêtements et de chaussures).

Ces aides seront distribuées à la rentrée scolaire et universitaire, parallèlement aux aides programmées par le ministère des Affaires sociales à cet effet, dans le cadre du soutien annuel apporté par le ministère aux élèves et aux étudiants, à raison de 100 dinars par élève et 120 dinars par étudiant, en plus des aides en nature telles que les cartables et les abonnements de transport.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.