Afrique: Qualifications Mondial 2026 - L'équipe de Tunisie s'est envolée hier pour Malabo

Avec la victoire remportée contre le Liberia, un adversaire direct qui clôture la troisième marche, et le faux pas du dauphin, la Namibie, battue à domicile par le Malawi, la Tunisie a creusé l'écart par rapport à ses deux poursuivants. Encore une victoire à Malabo, demain contre la Guinée équatoriale, et le billet pour la Coupe du monde 2026 sera validé.

En survolant les Libériens jeudi soir, les "Aigles de Carthage" ont fait un pas de géant vers le Mondial américain qui se déroulera en 2026 dans trois pays : le Canada, le Mexique et les États-Unis. En effet, la 7e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026 dans le Groupe H a été favorable à la Tunisie qui, en remportant la victoire devant le Liberia, a profité du faux pas de son dauphin, la Namibie, battue à domicile par le Malawi (1-2), pour prendre le large par rapport à ses poursuivants directs, sachant que le Liberia est classé troisième.

A l'issue de la journée précédente, la Tunisie a donc consolidé son statut de leader du Groupe H, creusant l'écart à 7 points par rapport au dauphin namibien et est désormais à 9 longueurs d'avance du Liberia. De surcroît, il suffit de battre la Guinée équatoriale lors de la prochaine journée pour décrocher la qualification au Mondial 2026.

Une séance cet après-midi à Malabo

Hazem Mastouri et ses camarades n'ont eu que la soirée de jeudi pour fêter la large victoire remportée contre le Liberia (3-0). Le lendemain, nos internationaux ont repris le travail en effectuant une séance d'entraînement. Hier, la délégation tunisienne s'est envolée pour la capitale équato-guinéenne, Malabo, et ce, à bord d'un avion spécialement affrété pour le voyage. Une seule séance est prévue cet après-midi à 14h00, sur la pelouse du stade De Bata qui abritera demain la rencontre contre la Guinée équatoriale à 14h00 également. Le retour à Tunis se fera tout juste après le match.

Un ascendant à confirmer

Au match aller disputé à Radès pour le compte de la 3e journée de ces qualifications au Mondial 2026, la Tunisie s'est imposée face à la Guinée équatoriale par un but à zéro à la faveur d'un penalty transformé par Mohamed Ali Ben Romdhane à la fin du match, précisément à la 82'. C'est dire que, contrairement au Liberia, le prochain adversaire de la Tunisie est un dur à cuire. Que dire quand il évolue à domicile !

Cela dit et bien que la victoire au match aller soit courte, elle est précieuse étant donné qu'elle offre un ascendant psychologique aux nôtres. Et comme les chiffres ne mentent pas, Hannibal Mejbri et ses camarades doivent se remémorer de ceux qui ponctuent jusque-là leur parcours en qualification au Mondial 2026: 6 victoires et 1 match nul. Pour rappel, la Tunisie s'est contentée de tenir en échec la Namibie (0-0) lors de la 4e journée de ces éliminatoires.

Bref, un parcours réussi jusque-là. Toutefois, nos joueurs sont appelés à rester sur leur lancée et à continuer le travail en s'imposant demain face à la Guinée équatoriale, ce qui leur permettra de se qualifier à la Coupe du monde 2026 à deux journées de la fin des éliminatoires. Un relâchement, voire un faux pas, est interdit à Malabo.

Des atouts offensifs indéniables !

L'équipe de Tunisie a les moyens de ses ambitions à une seule condition : ne pas se relâcher à un moment crucial des qualifications. Car dans ce genre de parcours, il y a des matchs qu'il ne faut pas rater. Et l'explication de demain contre la Guinée équatoriale est le genre de matchs à gagner coûte que coûte.

Avec les atouts offensifs indéniables dont disposent Elias Saad, Hazem Mastouri, Hannibal Mejbri et même Yan Valery, pour ne citer qu'eux, le sélectionneur national, Sami Trabelsi, a toutes les cartes en main pour venir à bout de son prochain adversaire.