Tunisie: Un Tunisien offre son bateau rare à la Flottille Soumoud pour Gaza

Le citoyen tunisien, Houcem Eddine Ben Taher, a annoncé avoir fait don de son bateau rare à la Flottille mondiale Soumoud, en route vers Gaza pour tenter de briser le blocus imposé par l'entité sioniste.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Ben Taher a expliqué que sa décision était motivée par un engagement moral :"Si je ne participe pas, ce sera une tache de honte sur mon front. Ce bateau est très cher pour moi, mais tout devient secondaire pour Gaza et pour la Palestine".

Acquis en 2021, le navire de Ben Taher fait partie d'une série extrêmement limitée de 11 exemplaires dans le monde. Outre son don, il a affirmé qu'il conduira personnellement son bateau jusqu'aux côtes de Gaza, malgré les risques encourus.

"Le plus grand héritage que je puisse laisser à mes enfants est de leur montrer que je me bats pour la liberté, la justice, pour la Palestine et pour Gaza", a-t-il ajouté, dans une déclaration à Al Jazeera.

La Flottille mondiale Soumoud a appareillé fin août avec une vingtaine de navires partis de Barcelone, suivis par une deuxième vague partie lundi dernier de Gênes. Une troisième flottille doit partir de Tunisie mercredi prochain avant de converger vers Gaza.

Cette initiative internationale rassemble l'Union de la Flottille de la Liberté, le Mouvement mondial pour Gaza, la Caravane Soumoud ainsi que l'organisation malaisienne Soumoud Nusantara.

Le 22 août, le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) a déclaré un état de famine dans le nord de Gaza, avertissant que la situation pourrait rapidement s'étendre à d'autres zones en raison du blocus imposé par l'entité sioniste.