Afrique du Nord: Match amical - Egypte-Tunisie A' (1-0) - Une mauvaise copie !

Nos internationaux ont tenté de rattraper le coup en deuxième mi-temps. Ils n'étaient pas suffisamment entreprenants pour espérer revenir dans le match.

Alors que les Egyptiens ont opté d'entrée pour l'attaque à outrance, les nôtres ont préféré jouer la carte de la prudence. Et même s'ils ont réussi à dominer l'entrejeu durant les premières minutes de jeu, ce qui a donné du fil à retordre aux attaquants égyptiens, les camarades d'Ahmed El- Shennawy ont fini par trouver progressivement leur chemin dans la zone de réparation tunisienne. La première alerte a été enregistrée à la demi-heure de jeu quand la puissante frappe d'Amr El Solia frôla la transversale (30').

Deux minutes plus tard et suite à une action collective rapide, Marouane Hamdy sert Majdi Afsha qui s'infiltre dans la zone de réparation, s'empare d' Abdessalem Hlaoui avant d'adresser un tir puissant qui laisse le portier tunisien sans voix (32').

Six minutes plus tard, Hlaoui, auteur d'une jolie parade, s'interpose à la frappe de Marouane Hamdy (36'). Hamdy tente sa chance deux minutes après. En vain. Abdessalem Hlaoui a été de nouveau décisif (38').

Manque de percussion...

De retour des vestiaires, notre team national a tenté de revenir dans le match avec un jeu plus porté vers l'offensive. Mais à l'instar de la reprise de Chaalali, déviée sans difficulté par El- Shennawy (50') ou encore la frappe d'Aymen Harzi qui passe à côté (87'), nos attaquants ont manqué de percussion dans les 30 derniers mètres. Et même s'ils ont tenté de rattraper le coup en deuxième mi-temps et sont sortis de leur réserve, ce n'était pas suffisant pour espérer renverser une solide défense égyptienne.

Bref, Abdelhay Ben Soltane doit revoir ses plans et nous proposer une bien meilleure copie mardi soir pour la deuxième confrontation amicale contre l'Egypte.

Tunisie A' : Hlaoui (Khardani 79'), Dräger (Zaalouni 79'), Nasraoui, Ben Abda, Doubal, Zemzemi, Chaalali, Ben Haj Ali (Jebali 46'), Ayari, Harzi ( Chtaï-Telamio 89') et Jabri (Dendani 79').