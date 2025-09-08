Afrique du Nord: Tunisie-Algérie - Vers de nouveaux mécanismes d'intégration économique

La prochaine étape des relations bilatérales tuniso-algériennes devrait être axée sur la mise en place de nouveaux mécanismes destinés à consacrer et à renforcer l'intégration économique entre les deux pays, dans l'intérêt des deux peuples. C'est ce qui ressort de la réunion tenue samedi entre le ministre tunisien du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, et son homologue algérien du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite du ministre tunisien en Algérie à l'occasion de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), organisée du 4 au 10 septembre. Elle a porté sur les moyens de développer les échanges commerciaux tuniso-algériens et de lever les obstacles entravant la circulation des marchandises dans les deux sens, selon un communiqué du ministère du Commerce.

Les deux parties ont également convenu de travailler à l'augmentation du volume des échanges commerciaux, conformément aux orientations des dirigeants des deux pays, en tenant compte des relations solides et historiques entre la Tunisie et l'Algérie.

Les ministres ont souligné l'importance d'intensifier les rencontres bilatérales afin de surmonter les obstacles au commerce, d'échanger les expertises et de s'orienter conjointement vers les marchés africains, afin d'ouvrir de nouvelles opportunités aux exportateurs des deux pays.