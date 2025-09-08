Cote d'Ivoire: Buyo - 11 morts dans le chavirement d'une embarcation sur le fleuve Sassandra

6 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

Une tragédie a endeuillé la ville de Buyo ce vendredi 5 septembre 2025. Une embarcation transportant 14 personnes a chaviré sur le fleuve Sassandra après l'attaque d'un hippopotame. Le bilan provisoire fait état de 11 disparus, dont des femmes, des fillettes et un nourrisson. Seules trois personnes ont pu être secourues.

Selon les premières informations recueillies auprès des autorités locales, l'accident est survenu en début de matinée, alors que l'embarcation traversait le fleuve. Alertés, les services de secours se sont rapidement mobilisés et les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les victimes portées disparues.

Face à ce drame, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a exprimé la compassion et la solidarité du Gouvernement de Côte d'Ivoire envers les familles éplorées et les rescapés. « Affligé par cette tragédie qui nous bouleverse tous, le Gouvernement s'associe à la douleur des parents et proches des personnes disparues et exprime sa solidarité aux rescapés », a-t-elle déclaré.

En avril dernier, une tragédie avait endeuillé le village de Tiaha situé dans le département de Dabou. Une pirogue à moteur transportant des enfants de retour de la fête de Galilée a chaviré. Seuls 5 enfants ont pu être secourus sur les 17 personnes à bord de l'embarcation.

