Burkina Faso: Immersion patriotique - Des gestionnaires de ressources humaines communient avec les militaires du 61e RIC

Des gestionnaires de ressources humaines, en marge des 72 heures du Café RH, ont fait une immersion patriotique, le 06 septembre 2025, au 61e Régiment d'infanterie commando de Tenkodogo. C'est un café pas comme les autres que 189 gestionnaires des ressources humaines (GRH) ont pris ce matin 6 septembre 2025 au 61e Régiment d'infanterie commando de Tenkodogo. En effet, ils ont été soumis à une course sur une distance 1500 m et à des exercices physiques d'étirement, de conditionnement et bien d'autres. Cette immersion patriotique de 24 heures, voulue par les bénéficiaires eux-mêmes, entre dans le cadre de la 9e édition du Café RH, sur le thème : « intelligence artificielle et transformation de la fonction ressources humaines », qui se tient du 4 au 6 septembre 2025, à Tenkodogo.

Selon le coordonnateur général de Café RH, Dr Claude Aimé Tassembédo, au regard de l'actualité, les responsables des ressources humaines ne pouvaient pas observer les nouveaux bacheliers burkinabè faire seuls l'immersion patriotique. Il a expliqué que cela a permis à lui et à ses collègues de communier avec les forces de défense et de sécurité et de leur témoigner leur solidarité pour le travail qu'elles accomplissent dans la reconquête du territoire national. Mais pas que. « Il faut un corps sain dans un esprit sain. Après avoir réfléchi, nous avons voulu un répit sain. Le sport nous met dans de bonnes conditions pour avoir accès au savoir et l'opérationnaliser », a déclaré Dr Tassembédo.

Il a en outre souligné que les militaires, tout comme les gestionnaires des ressources humaines, ont des missions voisines à partir du moment où ils attendent des résultats des hommes qu'ils gèrent ou commandent. « Nous partageons leurs préoccupations en termes de résilience. Mais si nous y arrivons, nous pourrons mieux faire comprendre les réalités que vivent les forces de défense et de sécurité », a-t-il ajouté.

3 tonnes de riz pour les FDS

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Une très bonne initiative qui nous a permis de vivre, un tant soit peu, les réalités avec nos forces de défense et de sécurité », a affirmé, pour sa part, Ousséni Sawadogo, de la direction des ressources humaines de la Radiodiffusion télévision du Burkina. Il a indiqué que le sport leur a permis de se mettre à niveau et de s'assurer de leur bonne santé pour le travail. Pour la chargée des relations extérieures du Café RH, le sport permet de remettre les idées en place pour la créativité.

Au cours de cette immersion, les gestionnaires des ressources humaines ont remis 3 tonnes de riz aux forces de défense et de sécurité pour soutenir les veuves des FDS et les militaires blessés.

« Quand nous perdons un seul soldat, nous sommes dans la souffrance. Ce qu'on peut faire au mieux, c'est de partager le peu qu'on a », a justifié le coordonnateur général du Café RH. Cet engagement des GRH a été salué par une délégation gouvernementale, venue encourager les campeurs d'un jour. Selon le ministre directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Anderson Medah l'immersion des responsables des ressources humaines leur permet de comprendre la vie des forces armées et comment se comporter en société.

« Les principes fondamentaux pour une société organisée, c'est la discipline : un commandement, un mouvement ; un commandement, un ordre, une action », a-t-il fait savoir. A son avis, un gestionnaire des ressources humaines ne peut pas être désordonné. « Si vous avez du mal à ordonner votre corps, ce n'est pas votre esprit que vous allez coordonner », a-t-il conclu.