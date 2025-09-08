Afrique: IATF-2025 - L'Algérie montre l'exemple

ALGER — La 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF-2025), ouverte jeudi à Alger par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dépasse le cadre de l'évènementiel, car par cette opportunité l'Algérie ancre l'idéal d'une Afrique engagée, solidaire, ambitieuse et porteuse d'espérance.

Un idéal pour lequel l'Algérie montre le bon exemple en multipliant les accords et les contrats qui transcendent l'évènement continental et projettent vers l'avenir, impulsant ainsi une dynamique qui confirme son engagement pour le continent, et c'est ce que démontre la couverture médiatique de l'IATF-2025 par les médias africains.

Le journal Capital Ethiopia constate que "la dynamique ville d'Alger déborde d'optimisme et de discussions économiques et stratégiques".

Ce journal éthiopien qualifie l'Algérie d'"hôte stratégique et pôle d'investissements émergent". Il reconnait que "le rôle de l'Algérie en tant qu'hôte symbolise le potentiel de rapprochement de l'Afrique : elle relie géographiquement diverses régions, connecte économiquement les marchés et fédère idéologiquement les aspirations".

Ce média note également qu'"alors que le gouvernement du Président M. Abdelmadjid Tebboune et ses partenaires supervisent cette ambitieuse réunion, l'espoir est fort que l'IATF-2025 soit véritablement une porte ouverte à de nouvelles opportunités: elle créera des emplois, renforcera les entreprises et favorisera une Afrique non seulement indépendante politiquement, mais aussi souveraine et prospère économiquement".

Pour sa part, le quotidien numérique "Carta de Moçambique" rapporte toute la satisfaction du Président Daniel Chapo de sa visite effectuée en Algérie. "Nous partons d'ici mission accomplie, très satisfaits et nous portons l'Algérie dans le coeur du peuple mozambicain et nous continuerons à travailler ensemble pour le progrès, tant au Mozambique qu'en Algérie", a-t-il déclaré.

Par conséquent, ajoute le président Mozambicain : "nous avons pensé qu'il était très important de participer à cette conférence sur la zone de libre-échange continentale et nous pensons que la conférence s'est déroulée dans des conditions parfaites".

Jornal Domingo, l'autre quotidien du Mozambique a, de son côté, mis l'accent sur les accords signés entre son pays et l'Algérie et qui "redynamisent la coopération entre le Mozambique et l'Algérie", titre le quotidien.

Le président Daniel Chapo, a achevé hier sa visite de travail en Algérie par la signature de six accords visant à renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines, rapporte le média.

Capital FM Kenya, à son tour, se félicite des perspectives d'échanges avec l'Algérie révélées par le vice-président, Kithure Kindiki. M. Kindiki a déclaré que "le Kenya explorait tous les aspects du commerce et de la coopération pour renforcer ses liens avec l'Algérie alors qu'il cherche à élargir ses relations avec davantage de pays africains", écrit Capital FM sur son site web.

Le site Connection ivoirienne, de son côté, met en avant le contrat de 100 millions d'euros pour l'exportation d'équipements électriques algériens vers la Côte d'Ivoire.

En marge de l'IATF-2025, "un accord d'une valeur de 100 millions d'euros a été signé à Alger entre El Sewedy Electric Algeria et Sogelux", écrit ce support médiatique en rappelant que cet accord "fait suite à un projet pilote déjà réalisé pour un montant de 4 millions d'euros".

Connection ivoirienne rapporte par ailleurs, les déclarations de Mostafa Elhalwani, PDG d'El Sewedy Electric Algeria, relevant que cet accord illustre la capacité du produit algérien à "occuper une place stratégique sur le marché africain" et même à se substituer à certaines importations européennes, compte tenu "de la compétence de la main-d'oeuvre et de la qualité de production nationale".

Pour Fraternité Matin, l'autre quotidien ivoirien, l'heure est à "opérationnaliser" le potentiel Africain. Rendant compte de la rencontre ministérielle de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le quotidien rapporte le message du secrétaire général du Secrétariat de la ZLECAf, Wamkele Mene qui a déclaré: "Nous devons accélérer le processus. L'Afrique ne peut plus se permettre d'être spectatrice dans la dynamique mondiale".

A travers ses multiples engagements, accords, contrats signés lors de cet évènement économique majeur, l'Algérie s'inscrit donc, pleinement dans l'appel du secrétaire général de la ZLECAf. Mieux, elle montre le chemin à suivre.

Un nouveau pas volontaire pour concrétiser l'un des objectifs chiffrés de l'IATF-2025, à savoir, aboutir à la conclusion d'accords commerciaux et des investissements estimés à plus de 44 milliards de dollars.