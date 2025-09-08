Afrique: Mondial 2026/Guinée-Algérie - Les Verts pour un résultat qui les rapproche d'avantage de la qualification

ALGER — L'équipe nationale algérienne de football affrontera la Guinée, lundi (17h00) à Casablanca, pour le compte de la 8e journée, groupe G, des qualifications africaines à la Coupe du monde 2026, avec l'objectif de gagner et se rapprocher d'avantage d'une qualification à la phase finale.

Leader de son groupe avec 18 points, l'Algérie pourrait assurer sa qualification dès cette journée en cas de victoire. En face, la Guinée, actuellement 3e avec 10 unités, reste en course après sa large victoire (3-0) ce vendredi à Kampala contre la Somalie.

Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, tout comme les joueurs, s'attendent à un match "difficile" face à une équipe guinéenne en confiance et toujours mathématiquement en lice pour la qualification. Il a prévenu: le match sera loin d'être une formalité. "Il faudra aborder cette rencontre avec le plus grand sérieux. La Guinée reste une équipe assez bonne et très motivée par l'enjeu", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"Il faudra aussi élever notre niveau de jeu, corriger nos erreurs, notamment défensives, et faire preuve de plus de rigueur et d'efficacité dans la surface de réparation", a-t-il ajouté, au lendemain d'une rencontre compliquée contre le Botswana (victoire 3-1), marquée par plusieurs approximations dans le jeu des "Verts".

L'Algérie entre lucidité et ambition

Ce déplacement intervient trois jours seulement après le difficile succès décroché à domicile contre le Botswana, au terme d'un match marqué par de nombreuses imprécisions et une performance jugée en demi-teinte par le staff et les observateurs.

"Nous avons quelque peu souffert face au Botswana, notamment sur le plan défensif. Des d'erreurs individuelles et un manque de coordination dans le repli", a reconnu le sélectionneur, qui espère une réaction collective dès lundi. "Le groupe doit apprendre rapidement de ses erreurs. Nous n'avons pas le droit à un relâchement à ce stade de la compétition.".

Face à la Guinée, la sélection algérienne sera privée des services de deux tauliers (suspendu), l'avant-centre Baghdad Bounedjah (79 sélections, 34 buts) et le défenseur Rami Bensebaini (74 sélections et 9 buts).

Toutefois, elle pourra compter sur le retour attendu de Jaouen Hadjam, laissé au repos face au Botswana et pourrait renforcer le couloir gauche de la défense, mais aussi sur un groupe qui souhaite rapidement assurer la qualification, afin d'aborder la suite des éliminatoires sereinement et dans de meilleures conditions.

"Le plus important est de rester concentrés. Ce sera une vraie bataille physique et mentale. On sait ce qui nous attend", a déclaré un cadre de l'équipe.

Le staff technique insiste sur l'importance de bien récupérer physiquement et mentalement après le match de jeudi, pour aborder dans les meilleures conditions cette rencontre décisive.

Une dynamique à préserver

Malgré les difficultés récentes, les Verts restent sur une dynamique très positive dans ces éliminatoires, avec six victoires en autant de matchs avant d'affronter la Guinée. L'objectif est désormais de conclure cette première phase sur une note solide, avant les derniers rendez-vous. Pour les joueurs, l'enjeu est clair. "Nous voulons assurer cette qualification dès maintenant. Ça nous permettrait de mieux préparer la suite, et d'aborder la CAN avec plus de sérénité", a confié un cadre de l'équipe.

L'importance de cette rencontre dépasse d'ailleurs le simple cadre des qualifications. Elle s'inscrit dans un projet global de relance du football algérien, avec comme priorité un retour en Coupe du monde, après l'échec de 2022 face au Cameroun en barrages.

Le groupe est conscient de l'importance du moment. A moins d'un an du coup d'envoi de la CAN 2025, cette échéance face à la Guinée pourrait marquer un tournant symbolique pour les Verts. Une victoire permettrait non seulement de sécuriser la qualification, mais aussi de poser les bases d'un nouveau cycle compétitif.

En cas de succès lundi, l'Algérie comptera 21 points, un total qui lui permettra de sécuriser définitivement sa première place du groupe, synonyme de qualification directe pour le Mondial 2026, prévu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Outre le match Guinée-Algérie, la journée du Lundi verra le déroulement des deux autres rencontres du groupe G: Mozambique-Botswana(14h00) et Ouganda-Somalie (17h00) .

Le point avant les matchs de la 8e journée

Point du groupe G des qualifications de la Coupe du monde de football 2026, zone Afrique, avant les matchs de la 8e journée, prévus lundi.

8e journée (heures algériennes) :

Guinée - Algérie (17h00

Ouganda - Somalie (17h00)

Mozambique - Botswana (14h00)

Classement : Pts J Diff

Algérie 18 7 +12

Ouganda 12 7 +3

3. Mozambique 12 7 -5

Guinée 10 7 +2

Botswana 9 7 -1

Somalie 1 7 -11

Déjà jouées :

Algérie - Botswana 3-1

Somalie - Guinée 0-3

Ouganda - Mozambique 4-0

Botswana - Mozambique 2-3

Algérie - Somalie 3-1

Guinée - Ouganda 2-1

Mozambique - Algérie 0-2

Somalie - Ouganda 0-1

Botswana - Guinée 1-0

Algérie - Guinée 1-2

Mozambique - Somalie 2-1

Ouganda - Botswana 1-0

Ouganda - Algérie 1-2

Somalie - Botswana 1-3

Guinée - Mozambique 0-1

Mozambique - Ouganda 3-1

Botswana - Algérie 1-3

Guinée - Somalie 0-0

Ouganda - Guinée 1-0

Botswana - Somalie 2-0

Algérie - Mozambique 5-1

Reste à jouer :

9e journée (6 - 14 octobre 2025) :

Somalie - Algérie

Mozambique - Guinée

Botswana - Ouganda

10e et dernière journée (6 - 14 octobre 2025) :

Guinée - Botswana

Somalie - Mozambique

Algérie - Ouganda

NB : Le premiers du groupe seront automatiquement qualifiés au Mondial 2026, après la clôture des dix journées.

les dix derniers matchs de l'Algérie avant le match face à la Guinée

Les dix dernières rencontres de l'Algérie avant le match contre la Guinée, prévu lundi (17h00) à Casablanca, pour le compte de la 8e journée du groupe "G" des qualifications du Mondial-2026 de football.

4 septembre 2025 à Tizi-Ouzou (Mondial-2026 - Qualifications):

Algérie - Botswana 3-1

Buts: Amoura (33e), Bounedjah (72e, 90+6)

10 juin 25 à Solna (Stokholm) (amical)

Suède - Algérie 4-3

Buts: Bennacer (64e), Benzia (71e), Bentaleb (87e s.p)

5 juin 2025 à Constantine (amical)

Algérie - Rwanda 2-0

Buts: Belaïli (28e), Hadjam (58e)

25 mars 2025 à Tizi-Ouzou (Mondial-2026 - Qualifications)

Algérie - Mozambique 5-1

Buts: Amoura (8e, 30e, 80e), Mandi (24e) et Hadjam (65e)

21 mars 2025 à Francistown (Mondial-2026 - Qualifications):

Botswana - Algérie 1-3

Buts: Gouiri (44e), Amoura (51e, 73e)

17 novembre 2024 à Tizi-Ouzou (CAN-2025 - Qualifications):

Algérie - Libéria 5-1

Buts: Mandi (20e), Mahrez (29e), Bounedjah (65e), Gouiri (74e), Amoura (90e+5)

14 novembre 2024 à Malabo (CAN-2025 - Qualifications):

Guinée équatoriale - Algérie 0-0

14 octobre 2024 à Lomé (CAN-2025 - Qualifications):

Togo - Algérie 0-1

But: Bensebaini (18e s.p)

10 octobre 2024 à Annaba (CAN-2025 - Qualifications):

Algérie-Togo 5-1

Buts : Benrahma (29e, 54e, s.p), Aouar (68e), Gouiri (86e), Amoura (90e+5)

10 septembre 2024 à Monrovia (CAN-2025 - Qualifications):

Libéria - Algérie 0-3

Buts : Gouiri (17e), Zorgane (25e), Bounedjah (80e)

Bilan en 10 matchs : 8 victoires, 1 nul, 1 défaite

Buts marqués: 30

Buts encaissés: 8

Buteurs : Amoura (8) - Gouiri (5) - Bounedjah (4) - Mandi (2) - Hadjam (2) - Aouar (1) - Benrahma (1) - Zorgane (1) - Bensebaini (1) - Mahrez (1) - Belaili (1), Bennacer (1), Benzia (1), Bentaleb (1).