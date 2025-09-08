Algérie: Vélo tout terrain/Tour du Cap Bon - L'Algérien Omar Zeggaï en argent

7 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

TUNIS — Le cycliste Omar Zeggaï a bonifié d'une médaille d'argent la moisson algérienne au Tour 2025 du Cap Bon (Tunisie), après avoir décroché la deuxième place lors de la deuxième étape, disputée dimanche matin, sur une distance de 92 kilomètres.

Il porte ainsi à quatre médailles d'argent le total provisoire de la sélection nationale dans cette compétition de vélo tout terrain, après les trois premières breloques, qui ont été remportées samedi, lors de la première étape.

Ces médailles ont été l'oeuvre de Khaled Ghoubache, Mokhtar Belbelhout, et ce même Omar Zeggaï, qui s'était distingué même lors de cette première journée de compétition.

Le Tour du Cap Bon en VTT est un événement cycliste majeur, qui a lieu dans la région de Hammamet, en Tunisie, et dont la 3e édition se déroule du 3 au 7 septembre.

Cette compétition de VTT, qui s'étend sur plus de 250 kilomètres et comprend plusieurs étapes, vise à promouvoir la culture sportive, la fraternité entre les jeunes et la préservation de l'environnement dans le Cap Bon.

