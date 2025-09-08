Algérie: Hamlaoui reçoit le président de l'association 'Un Bastone per l'Africa'

ALGER — La présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Ibtissem Hamlaoui, a reçu le président de l'association de volontaires activant en Italie "Un Bastone per l'Africa", Noureddine Amirouche, indique dimanche un communiqué de cette instance.

La rencontre a été l'occasion d'"examiner les mécanismes de coopération et les moyens de renforcer la contribution des compétences algériennes à l'étranger à l'action associative, en accord avec les objectifs stratégiques de l'Observatoire national de la société civile", précise la même source.

Les deux parties ont également évoqué "l'importance de valoriser l'expertise des compétences algériennes établies à l'étranger et leur rôle dans la promotion de l'image de l'Algérie par la mise en avant de ses acquis aux niveaux régional et international", conclut le communiqué.