Algérie: Le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie participe à la Semaine africaine du climat à Addis-Abeba

7 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Une délégation du ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie a participé à la Semaine africaine du climat 2025, qui s'est tenue à Addis-Abeba (Ethiopie) du 1er au 6 septembre dans le cadre des efforts continentaux dans la lutte contre le changement climatique, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

La délégation comprenait le directeur de la coopération au ministère, Fouzi Benzid, le chargé d'études et de synthèse, Nadjib Drouiche, et la chargée de la communication, Soumia Amroune.

La participation était axée sur le soutien à la coopération régionale et le partage de solutions innovantes pour un développement durable et une transition juste et équitable, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine et à l'Accord de Paris sur le climat, a ajouté le communiqué.

Dans son intervention lors cet événement, M. Drouiche a mis en avant la loi 25-02 relative à la gestion des déchets et présenté certaines expériences nationales en matière de lutte contre le changement climatiques.

A travers cette participation, le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie continue de s'engager dans les débats continentaux et d'échanger les expertises dans les espaces africains dédiés au climat, selon la même source.

