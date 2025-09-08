Algérie: Intempéries - Les autorités locales entament des réunions d'évaluation proactives pour renforcer les interventions préventives

7 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les autorités locales à travers toutes les wilayas du pays ont entamé, en prévision de la saison automnale, des réunions d'évaluation proactives, visant à renforcer les interventions préventives, à protéger les réseaux sanitaires et à réduire les risques liés aux pluies saisonnières, indique, dimanche, un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Les mesures prises dans le cadre de ces préparatifs, comprennent "la mise à jour des données du plan préventif de lutte contre les risques d'inondations et d'intempéries, le nettoyage des avaloirs, des canalisations d'assainissement et des caniveaux le long des routes, et le suivi du dossier de la propreté à travers la collecte quotidienne des déchets et l'organisation de campagnes hebdomadaires, ainsi que le recensement des zones exposées au risque d'inondations et la prise des mesures nécessaires", précise la même source.

A cet égard, des "commissions de wilaya d'intervention en cas de catastrophes ont été installées, avec l'évaluation du niveau de préparation et la mise à jour du plan Orsec de wilaya pour l'année 2025, comprenant l'identification des types de catastrophes potentielles, la répartition des tâches, la mobilisation des moyens humains et matériels, et la définition rigoureuse des responsabilités, afin de garantir l'efficacité des interventions en cas de besoin", ajoute le communiqué.

Ces réunions interviennent en application des recommandations du ministre de de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, lors de la réunion tenue par visio-conférence, présidée par le Premier ministre par intérim, M. Sifi Ghrieb, dans son volet relatif aux "mesures proactives à prendre pour se prémunir des effets des intempéries en prévision de la saison automnale".

