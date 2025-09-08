Algérie: Wilaya d'Alger - Rabehi insiste sur la nécessité de réaliser les projets du Parc de Ben Aknoun dans les délais fixés

ALGER — Le wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi a insisté, dimanche, sur l'importance de finaliser les projets relatifs au Parc de Ben Aknoun dans les délais fixés, selon un communiqué des services de la wilaya.

Lors d'une visite de terrain effectuée au parc de Ben Aknoun, où il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux d'aménagement, de développement et de modernisation de cet espace de loisirs, le wali d'Alger "a donné des instructions fermes pour assurer la réalisation des projets dans les délais fixés", ajoute la même source.

A l'entame de cette visite qui s'est déroulée en présence des directeurs exécutifs, des responsables des établissements publics, des bureaux d'études et des entreprises de réalisation, M. Rabehi a pris connaissance des exposés présentés sur les projets en cours de réalisation, dont "la transformation d'une partie du parc en « Parc safari » comprenant 13 enclos pour différents espèces animales, avec un passage vitré permettant aux visiteurs de vivre une expérience unique d'observation des animaux de près".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le plan prévoit également la réalisation du projet "Aquabird" comprenant un grand bassin pour oiseaux aquatiques et un centre d'équitation, outre "le réaménagement et la réhabilitation des hôtels Moncada et Le Mouflon d'Or dans un style contemporain à la hauteur des services fournis aux visiteurs".

A cette occasion, le wali d'Alger s'est enquis également du "projet d'aménagement de la voie ferroviaire sur une distance de 6 km, comprenant plusieurs quais, pour faciliter le déplacement des visiteurs", ainsi que de "la modernisation de l'aire de jeux et de loisirs en prévision de l'installation de nouveaux équipements".

Dans ce cadre, M. Rabehi a instruit de "renforcer les moyens matériels et humains sur tous les chantiers, tout en veillant à la qualité et à la maîtrise des travaux, d'accélérer les procédures en suspens avec l'installation immédiate des entreprises de réalisation dès l'achèvement des travaux de terrassement et de nivellement", ainsi que "de planifier à l'avance la mobilisation de tous les équipements relatifs aux différents projets programmés au sein du parc", selon le communiqué.

Dans le même contexte, il a appelé à "prendre les mesures préventives nécessaires pour protéger les arbres durant les travaux d'aménagement, renforcer les espaces verts, nettoyer l'environnement et enlever les gravats présents sur les chantiers".

M. Rabehi a également exhorté à "accélérer l'achèvement de l'aménagement du mur d'enceinte en utilisant des pierres naturelles, et à mener une étude spécialisée pour améliorer l'accessibilité et faciliter les déplacements des personnes à besoins spécifiques dans l'espace dédié aux animaux et sur les quais du train", tout en "préservant le caractère architectural lors des travaux de rénovation et de modernisation de l'hôtel".

Le wali d'Alger a tenu à souligner la nécessité de "notifier des mises en demeure aux entreprises retardataires dans l'exécution des travaux pour non-respect des clauses contractuelles".

Les projets programmés devraient faire du parc de Ben Aknoun "un modèle pionnier de parc moderne, alliant nature, loisirs et apprentissage, offrant ainsi une expérience complète aux visiteurs nationaux et internationaux", conclut le communiqué.