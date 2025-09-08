Algérie: El-Bayadh - Inhumation des moudjahidine Youcefi Mohamed Bencheikh et Telli Hamza

EL-BAYADH — Les moudjahidine Youcefi Mohamed Bencheikh et Telli Hamza Benkaddour, décédés respectivement à l'âge de 83 et 87 ans, ont été inhumés dimanche dans la wilaya d'El-Bayadh, a-t-on appris auprès de la direction locale des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Le Moudjahid Youcefi Mohamed Bencheikh a été inhumée au cimetière de Sidi-El Hadj Benamer, dans la commune de Aïn El-Orak, en présence de la famille révolutionnaire et d'une foule nombreuse de citoyens.

Né en 1942 à Arbaouat (El-Bayadh), le défunt avait rejoint l'Armée de libération nationale (ALN) en 1958, au sein de laquelle, il avait pris part à plusieurs opérations importantes.

Le Moudjahid Youcefi Mohamed Bencheikh était un invalide de guerre, après avoir été grièvement blessé en 1960 à la suite d'un bombardement aérien de l'armée coloniale française, ce qui avait entraîné l'amputation de sa jambe. Il fut également emprisonné de septembre à décembre 1960.

Le moudjahid Telli Hamza Benkaddour, dit Belmhal, a été quant à lui inhumée au cimetière de Sidi-Ahmed dans la commune d'El-Bayadh, en présence du wali, Nourredine Belaribi, des autorités locales, de la famille révolutionnaire et d'une foule nombreuse de citoyens.

Né en 1937 à Brizina (El-Bayadh), le défunt avait rejoint l'Armée de libération nationale en 1957. Il avait participé à de nombreuses opérations et batailles historiques dans la région, notamment deux opérations au Djebel El Himeur (Brizina), entre autres, et faisait partie du commandement de la région.

A cette douloureuse occasion, le wali d'El-Bayadh, Nourredine Belaribi, ainsi que le directeur de wilaya des Moudjahidine et des Ayants-droit, Sid-Ahmed Trari, ont présenté leurs condoléances les plus sincères aux familles des défunts, priant Dieu Tout-Puissant de leur accorder Sa miséricorde, de les accueillir dans Son vaste paradis et d'accorder à leurs proches patience et réconfort.