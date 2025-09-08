Algérie: Education nationale - Activation dès lundi du mécanisme de dépôt des demandes de transfert des élèves

ALGER — Le ministère de l'Education nationale a annoncé, dimanche dans un communiqué, l'activation, à partir de lundi, du mécanisme de dépôt des demandes de transfert des élèves d'un établissement à un autre, via le système d'information du secteur.

Dans ce cadre, le ministère informe les parents d'élèves souhaitant transférer leurs enfants d'un établissement scolaire à un autre, de l'activation du mécanisme de dépôt des demandes de transfert numérique, via le système d'information du secteur de l'Education nationale, pour l'année scolaire 2025-2026, et ce à partir du lundi 8 septembre 2025.

Pour ce faire, le ministère a indiqué que le parent d'élève ou le tuteur légal doit formuler la demande de transfert numérique à distance, sur son compte personnel via l'espace dédié aux parents d'élèves dans le système d'information du secteur de l'Education nationale, à travers le lien: www.awlyaa.education.dz ", en remplissant le formulaire de demande de transfert électronique, avec le téléversement de l'un des documents justificatifs".

Il s'agit d'un "document attestant de la résidence dans le secteur géographique de l'établissement d'accueil ou de la proximité du lieu de travail du parent d'élève ou du tuteur légal de celui-ci, et d'un rapport médical attestant d'une maladie chronique et/ou d'un handicap, selon le cas, délivré par le médecin de la santé scolaire de l'unité de dépistage et de suivi".

"Le directeur de l'établissement d'accueil étudie les demandes de transfert et émet son avis par voie électronique via son compte personnel sur le système d'information du secteur de l'Education nationale, dans un délai ne dépassant pas les quarante-huit heures (48h) de la date de soumission de la demande de transfert", selon la même source, ajoutant que

"les parents d'élèves ayant introduit des demandes de transfert de leurs enfants seront informés de l'avis du directeur de l'établissement d'accueil via le même espace et à travers l'administration de cet établissement".

"Une fois le parent d'élève ou le tuteur légal notifié de l'acceptation de la demande de transfert, l'élève doit rejoindre l'établissement d'accueil dans un délai ne dépassant pas les quarante-huit heures (48h)", a expliqué le ministère, soulignant que "toute demande de transfert formulée en dehors du système d'information du secteur de l'éducation nationale est considérée nulle et sans effet".