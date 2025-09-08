Afrique de l'Ouest: L'URS annonce la libération des 6 routiers sénégalais enlevés au Mali

Dakar — Les six routiers sénégalais enlevés au Mali, jeudi, par des groupes armés, ont été libérés, a-t-on appris, samedi, auprès de l'Union des routiers du Sénégal (URS).

Dans un communiqué, l'Union des routiers du Sénégal "informe l'opinion de la libération des six acteurs routiers sénégalais enlevés au Mali".

Contacté par l'APS, le Secrétaire général de l'URS a confirmé la libération des 6 personnes sans trop de détails sur les circonstances de leur enlèvement et de leur libération.

"Ils ont été libérés, vendredi, depuis l'après-midi. Ils sont revenus sains et saufs. Nous étions inquiets. Ils se trouvent toujours au Mali", a dit Gora Khouma.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'enlèvement a eu lieu jeudi, a rappelé M. Khouma, qui a déclaré avoir informé, vendredi matin, l'ambassadrice du Sénégal au Mali et le ministère des Transports.

Dans un communiqué, le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, déclarait avoir "pris note d'un communiqué de presse de l'Union des routiers du Sénégal faisant état de l'enlèvement présumé de six (6) ressortissants sénégalais par des groupes armés terroristes opérant au Mali".

Il avait ajouté que "d'après les informations relayées, ces faits seraient liés à des attaques survenues les 3 et 4 septembre 2025 dans la Commune de Diéma, dans un contexte marqué par les restrictions imposées par ces groupes sur le transport de certaines marchandises".

Le ministère avait assuré qu'à "ce stade, aucun élément vérifiable ne permet de confirmer l'enlèvement signalé, ni d'établir avec certitude l'identité des personnes supposément concernées".

Le Département dirigé par Yassine Fall avait tenu à "rassurer que, par l'entremise de l'Ambassade du Sénégal à Bamako, il demeure en étroite concertation avec les autorités compétentes maliennes".

Il avait promis que "toute évolution pertinente relative à cette situation fera l'objet d'une communication officielle ultérieure".

Contactée par l'APS sur la libération des routiers, une source du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a déclaré que "l'information contenue dans le communiqué est celle que nous pouvons communiquer à cet instant".