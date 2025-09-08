Togo: Coup de balai de la municipalité de Golfe 1

Et la propreté s'installe sur le terre-plein central entre le Rond-point Port et Rond-point CIMTOGO. C'est l'œuvre de la municipalité de Golfe 1. A la faveur du nouveau chapitre des Opérations Togo Propre décliné ce Samedi 06 Septembre 2025, des agents de la Mairie de Bè Afédomé et des bonnes volontés, appuyés par des engins roulants de la commune, ont donné des coups de balaies, de râteaux et autres outils de salubrité, sur le terre-plein situé sur la portion Rond Point Port-Rond Point CIMTOGO.

Elément central de l'administration de cette mairie, le Secrétaire général de la commune de Golfe 1, Dosseh Akiti a justifié le bien-fondé de l'action menée. « Nous voyons que les usagers n'entretiennent pas bien. C'est pourquoi nous avons choisi le terre-plein près de CIMTOGO pour pouvoir les conscientiser, leur démontrer la manière de se comporter comme citoyen pour que dorénavant les usagers qui utilisent ces places puissent les entretenir au jour le jour », a déclaré celui-ci.

S'il a profité de l'occasion pour saluer l'engagement des concitoyens qui ont répondu favorable à l'invitation de la Mairie pour prendre part à cette opération, il a émis un souhait. « On souhaiterait que la prochaine opération, qu'on soit encore plus nombreux parce que la population de Golfe 1, elle est très grande. Et que cette opération entre dans la conscience de chacun de nous, que nous devons prendre soin du milieu dans lequel nous vivons, c'est pour notre propre santé. C'est pourquoi nous appelons au patriotisme, et au civisme de pour que chacun lors qu'il est question de nous rassembler pour des travaux communautaires, il faut qu'on soit au grand nombre, un nombre plus important que ce que nous avons fait pour la dernière édition ».

Rendez-vous est donné pour le 1er samedi du mois d'octobre pour un autre lieu à mettre au propre sur initiative de la Mairie.

