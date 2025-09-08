Togo: Edoh Komi se lâche sur les dérives de la gouvernance locale actuelle

Il n'en pouvait plus de se taire et voir sa commune aller à la dérive avec la gouvernance locale en cours. Le Pasteur Edoh Komi lui-même, Adjoint au Maire de la Commune de Golfe 2 et ayant d'ailleurs assuré l'intérim à la suite du décès de feu Maire Dr James Amaglo, était face à la presse ce Samedi 06 Septembre 2025 à Lomé. Se pliant à l'exercice d'un bilan de sa contribution à la gestion de la chose locale, d'abord en qualité de Maire Adjoint puis Maire intérimaire, alors que l'on se prépare à voir un nouvel exécutif à la tête de la Mairie suite aux élections municipales de Juillet dernier, l'homme n'a pas mâché ses mots pour qualifier ce qui a court à la tête de la Mairie depuis déjà 8 mois avec l'arrivée du Maire principal Konou Noukafou Kodjo.

Bilan sous James Amaglo et Intérim Edoh

De cette gouvernance qui a constitué la première partie de ce rendez-vous avec les hommes de média, le Pasteur Edoh en dit tant de biens. Ainsi, il est revenu sur différentes réalisations et l'esprit même de convivialité qui a prévalu au sein même de l'exécutif et ensuite avec les autres membres du Conseil. En sept grands points, les réalisations énumérées par l'élu local et qui n'est pas rien, et donc non négligeable, dans un Golfe 2 où à la prise de charge en 2019, tout était à mettre en place, elles vont de l'Administration et Gouvernance au Patrimoine et Urbanisme en passant par l'Immobilier et Infrastructures municipales, Equipements et Moyens, Travaux publics et Assainissement, Education et Action sociale, ... et Economie locale et marchés. S'il reconnait volontiers que tout n'a pas été parfait étant donné que ce sont des oeuvres humaines, il salue la dotation de la commune d'un PDC, la mise en place d'un organigramme clair, des départements, la gestion financière rigoureuse dont il a été question jusqu'au décès du Maire James Amaglo et de l'intérim dont il avait eu la charge, la construction de l'annexe administrative à Togo 2000 et bien d'autres réalisations matérielles (quantifiables) et immatérielles (non quantifiables).

Et enfin, il s'inscrit en faux contre toux ceux qui voudront faire croire que c'est en six mois sous l'actuelle équipe dirigeante que la commune s'est « construite » et vit mieux.

Les complications sous Konou Noukafou

En effet, au travers d'une lettre de dénonciation adressée au ministre de l'Administration territoriale et dont copie a été fournie aux médias, Edoh Komi indique, « depuis la fin de mon intérim consécutif au décès du maire James Amaglo, j'ai observé un silence motivé par un sens de la responsabilité. Mais, aujourd'hui, l'intérêt de notre commune, ainsi que le respect des principes de transparence et de l'égalité, m'obligent à rompre ce silence ».

Entre autres dénonciations, il y a celle relative à cet que l'auteur de la lettre qualifie de graves irrégularités dans la gestion de la Commune Golfe. Il affiche donc au grand jour sa désapprobation quant à une vague de recrutements inexpliquée et inexplicable en fin mandat, malgré la note du ministre qui décourage toute dépense injustifiée de la part des exécutifs en fin d'exercice. Il ne comprend pas la lenteur de réaction de la part du ministre de tutelle, malgré sa lettre de dénonciation, « Bien d'autre de ces décisions, en toute fin de mandat, contreviennent à votre circulaire du 23 juillet 2025, qui appelle les communes à une gestion rigoureuse des affaires courantes en période transitoire ». Et Edoh Komi ne s'arrête pas là. Il désavoue systématiquement une gestion opaque, fondée sur l'exclusion, le clientélisme et l'opacité. Ainsi, pouvait-on lire dans la note au ministre, que, « l'actuel maire a instauré un mode de gouvernance fondé sur l'exclusion, l'opacité et le clientélisme ». Et précision, « il a marginalisé les adjoints au maire et évité toute concertation avec les membres de l'exécutif communal, préférant s'entourer d'individus issus de son cercle proche, ou des membres des CDQ ».

Dès lors et à l'aune du document précité et d'autres qui ont fait l'objet de cette rencontre avec la presse, on relève que les griefs contre le Maire Konou Noukafou Kodjo, portent sur « une politisation excessive de l'administration communale », « des recrutements opérés sans collégialité », « des décisions unilatérales », et « des investissements non prévus dans les plans ».

Pour le président du MMLK (Mouvement Martin Luther King), l'entêtement du Maire de la Commune de Golfe 2 à poursuivre sa gouvernance locale en toute opacité, et ce malgré la médiation tentée par un autre collègue Maire et également un autre Conseiller municipal ayant des expériences dans la gouvernance locale, ne vient que traduire un sentiment d'impunité qui ne saurait être expliqué que par l'appartenance politique du concerné.

Si l'on s'abstient de tout commentaire, il est à noter que tout dépend du côté où chacun se trouve et on se propose de revenir au cas où l'en face souhaiterait bien y apporter ses éclaircissements.

Mais en attendant, il est à note que cette sortie publique de l'Adjoint au Maire de la Commune de Golfe 2, intervient alors même qu'une mission de suivi-évaluation du Secrétariat Technique de la Commission de Gestion du Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (ST-CG-FACT) est en cours à travers le pays. Cette dernière parviendra-t-elle à mettre au grand jour les irrégularités dénoncées par l'élu local et ainsi désavouer à son tour une gouvernance qui ne prône pas la collégialité, le respect des plans de développement tracés dans le PDC, et enfin « une gestion responsable des ressources financières au bénéfice exclusif des citoyens » ? Cette mission qui a lieu du 1er septembre au 25 octobre a pour objectif, dit-on, de vérifier la régularité des investissements sur les dotations du FACT, exercice 2024.