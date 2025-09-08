Congo-Brazzaville: Une ONG écologiste alarme une nouvelle fois contre des futures exploitations pétrolières

Une nouvelle fois, l'ONG Earth Insight, basée aux États-Unis, alerte sur le devenir du parc national de Conkouati-Douli au Congo-Brazzaville. Pour appuyer les organisations locales qui appellent depuis plus d'un an les autorités congolaises à revenir sur les permis d'exploration pétrolière accordés Earth Insight présente un nouveau rapport avec des données chiffrées en collaboration avec le Centre d'actions pour le développement, une ONG congolaise.

Si l'exploitation du pétrole n'a pas été lancée, les autorités à Brazzaville ont accordé des permis d'exploitation, tant à la Société nationale des pétroles du Congo qu'à des entreprises chinoises.

Le directeur exécutif de Earth Insight Tyson Miller estime qu'il n'est pas trop tard pour changer de trajectoire. Mais les pays bailleurs de fonds doivent réfléchir aux moyens d'infléchir ces politiques publiques anti-écologiques.

« Nous disposons des contours des permis d'exploration accordés, nous avons donc superposé cela au plan du parc : près de 90 % des zones humides sont recouvertes, 7 000 personnes autochtones et membres des communautés locales qui dépendent du parc risquent de voir leur avenir compromis », a-t-il expliqué à RFI.

Avec « 900 gorilles des plaines, plus de 7 000 chimpanzés et 900 éléphants de forêt », il s'agit du « parc national le plus riche en biodiversité du Congo » : « Ce devrait être le dernier endroit où envisager une quelconque expansion pétrolière », déplore Tyson Miller.

Mais pour un pays en développement, quelles sont les options ? La République du Congo a une dette extérieure importante, qui se chiffre en milliards de dollars. L'allègement ou l'annulation de la dette pourrait être une stratégie des bailleurs pour encourager les pays à prendre une autre direction. Parce que c'est une sorte de tendance. La RDC voisine vient d'annoncer de nouveaux blocs pétroliers massifs couvrant des forêts et des terres communautaires. Il y a le projet d'oléoduc en Afrique de l'Est. C'est le moment de trouver des solutions différentes. Si nous ne protégeons pas les zones protégées, que sommes-nous en train de faire ? Pour Tyson Miller, de l'ONG Earth Insight, il n'est pas trop tard pour inverser la trajectoire anti-écologique de Brazzaville