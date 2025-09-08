Tunisie: Un projet international pour restaurer les tourbières de Dar Fatma, joyau écologique menacé

Un projet de restauration de la réserve naturelle « Les tourbières de Dar Fatma », située à Jendouba (nord-ouest de la Tunisie), dans la région montagneuse de Kroumirie (forêt de chêne-liège et de chêne zéen), sera mis en oeuvre par le Fonds Mondial pour la Nature, WWF-Afrique du Nord.

Ce projet sera réalisé en collaboration avec les acteurs locaux, avec le soutien de l'Alliance Méditerranéenne pour les Zones Humides et un appui financier de la Fondation suisse Audemars-Watkins, estimé à 282 105 francs suisses (1 CHF = 3,6 TND), selon le WWF-Tunisie-Afrique du Nord.

Les tourbières de Dar Fatma font partie d'une zone de biodiversité clé de la région Kroumirie-Mogods. Classées réserve naturelle en 1993 et site Ramsar en 2007, elles abritent des espèces endémiques et rares et se distinguent par un écosystème unique de tourbière. Elles fournissent des informations scientifiques essentielles sur la dynamique et le fonctionnement des écosystèmes existant depuis près de 33 000 ans, constituant ainsi une véritable archive climatique et paléobotanique. Cependant, la dégradation de cet écosystème, notamment due au surpâturage, à la pollution et à une mauvaise gestion de l'eau, menace ces fonctions écologiques vitales et contribue à la perte de biodiversité ainsi qu'aux émissions de carbone.

Ces tourbières sont aujourd'hui en voie de disparition et nécessitent une action immédiate. À l'échelle mondiale, leur dégradation contribue à hauteur de 5 à 10 % aux émissions anthropiques annuelles de CO2, ce qui fait de leur restauration une priorité pour l'atténuation du changement climatique.

Le projet de restauration des tourbières de Dar Fatma s'étendra sur la période 2023-2025. Il constitue une solution fondée sur la nature pour la gestion de l'eau et du carbone, l'atténuation du changement climatique, la préservation de la biodiversité et la protection des communautés locales.

Ce projet vise à restaurer 13 hectares de tourbières et leur biodiversité unique, contribuant au stockage du carbone, à la sécurité de l'eau, tout en créant des opportunités économiques durables pour la communauté locale.

Sur le plan pratique, il permettra de développer des études approfondies et des méthodes de collecte de données afin d'améliorer la compréhension des tourbières de Dar Fatma et, ainsi, de renforcer la gouvernance et la gestion de la réserve naturelle.

Il favorisera également la mise en oeuvre d'un programme de sensibilisation destiné à informer la communauté sur l'importance des zones humides, de la biodiversité, de la gestion de l'eau et de la valorisation des déchets, afin de promouvoir une plus grande responsabilité environnementale et un engagement accru.

Par ailleurs, le projet a pour objectif d'améliorer les moyens de subsistance des communautés locales en offrant des opportunités économiques durables et en promouvant des pratiques liées à la restauration et à la gestion des tourbières, tout en assurant une restauration mesurable de la biodiversité des tourbières de Dar Fatma grâce à des activités ciblées de conservation et de régénération destinées à renforcer l'équilibre écologique et la qualité des habitats.

Les tourbières de Dar Fatma font partie des 41 sites naturels tunisiens d'importance internationale, dits sites Ramsar, en référence à la Convention sur les zones humides « Ramsar », un traité intergouvernemental servant de cadre à l'action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources.