Afrique: Eliminatoires mondial 2026 - Sénégal-Soudan (2-0) - Les Lions domptent «les faucons» et pressent les Léopards de la RD Congo

Le Sénégal a réussi l'essentiel, remportant le duel qui l'a opposée hier, vendredi 5 septembre 2025, au stade Abdoulaye Wade, au Soudan pour le compte de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026. Les «Lions» se sont imposés sur la marque de 2 à 0, grâce aux buts de Kalidou Koulibaly et de Pape Matar Sarr. Cette victoire permet au Sénégal de garder la deuxième place du groupe et de rester au contact de la République Démocratique du Congo (RDC) qui a réussi à conforter sa place de leader. En attendant le choc aux allures de «finale» du Groupe B qui l'opposera, le 9 septembre prochain, au stade des Martyrs de Kinshasa, aux Léopards.

L'équipe du Sénégal n'a pas forcé pour remporter le duel qui l'opposait, hier vendredi, au stade Abdloulaye Wade, à celle du Soudan. Dans l'obligation de gagner et de relancer leur course pour la qualification à la Coupe du Monde 2026, les «Lions» ont réussi l'essentiel en s'imposant sur la marque de 2 buts à 0.

Adossés à un 4-3-3, avec une défense composée de Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf et Krépin Diatta, et autour d'un milieu de terrain animé par Pape Matar Sarr, Pape Guèye et Habib Diarra et à un trio d'attaquants formé par Sadio Mané, les «Lions» du Sénégal ont réussi à imposer leur jeu aux «Faucons» soudanais. La domination se concrétise d'entrée, avec un coup franc exécuté par Krépin Diatta. Monté aux avant-postes, Kalidou Koulibaly devance les défenseurs pour envoyer, de la tête, le ballon au fond des filets (14e min).

Le Sénégal ne lâche pas son pressing et se procure de bonnes occasions. Comme sur ce tir puissant mais hors cadre de Pape Guèye (20e). Malgré la possession, les «Lions» baissent un peu le rythme. Avec un jeu plus agressif, les Soudanais sont en sursaut et parviennent à créer le danger dans la surface.

Déjà buteur, le défenseur Kalidou Koulibaly sera cette fois passeur décisif, après l'appel de balle suivi d'un long transversal envoyé à Pape Matar Sarr à l'entrée de la surface. Après un amorti de la poitrine, le milieu de terrain de Tottenham, réussit, avec un changement de pied, à effacer son vis-à-vis et à enchaîner par un plat du pied qui ne laissera aucune chance au portier soudanais (2-0). Le Sénégal fait le break et rejoint les vestiaires avec cet avantage.

En deuxième mi-temps, le Soudan fait monter le bloc et tente d'emballer la partie. Les «Lions» ne cèdent pas et s'offrent de bonnes situations pour scorer. Mais, ils pêchent en multipliant les mauvais choix et les imprécisions dans les passes. Le sélectionneur Pape Thiaw renforce sa défense, avec les rentrés de Abdoulaye Seck à la place de Moussa Niakhaté. Le milieu de terrain Habib Diarra devrait aussi céder sa place à Lamine Camara (56e). Tout comme le buteur Pape Matar Sarr qui va être suppléé, à la 72e minute, par Pathé Ciss.

Soucieux de marquer et de soigner le goal-average, mais aussi plus préoccupé à ménager les efforts en vue du déplacement que les «Lions» vont effectuer, dans trois jours, en République Démocratique du Congo, le sélectionneur continue son turn-over et lance Nicolas Jackson et Cheikh Tidiane Sabaly à la place respectivement de Ilimane Ndiaye et de Boulaye Dia (82e). Sans pour autant retrouver toute l'efficacité en attaque.

Dominateurs, les coéquipiers de Sadio Mané seront cependant plus dans la gestion et se contentent de clôturer le match sur ce score de 2-0. C'est l'essentiel, puisqu'il permet aux «Lions» (15 points) de rester au contact de la République Démocratique du Congo, leur principale adversaire pour le ticket direct qui mène au Mondial Américain.

Les Léopards ont, pour leur part, réussi à consolider la première place et comptent provisoirement un point d'avance en tête (16 points). Ce après la large victoire obtenu avant-hier jeudi contre le Soudan du Sud (4-1). Le Sénégal affrontera, ce mardi 9 septembre, la RDC pour un choc aux allures de finale de la poule.