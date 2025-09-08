Tunisie: Devises - Les réserves du pays couvrent 109 jours d'importation

8 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Selon les dernières données de la Banque Centrale de Tunisie, les réserves en devises étrangères ont atteint 25 millions de dinars au 5 septembre. Cela représente une couverture de 109 jours d'importation.

Cette progression est d'autant plus remarquable que, fin juin, les réserves s'élevaient à 23 186,5 millions de dinars, soit 100 jours d'importation. En l'espace d'un peu plus de deux mois, le pays a donc gagné 9 jours de couverture, avec une augmentation des réserves de près de 2 milliards de dinars.

Cette bonne performance est principalement due à l'augmentation des recettes touristiques, qui ont atteint 3 028,5 millions de dinars, et à la hausse des revenus des travailleurs tunisiens à l'étranger, qui se sont établis à 3 764,9 millions de dinars.

Parallèlement, le service de la dette extérieure est resté stable, s'élevant à 7 654,8 millions de dinars.

Ces chiffres témoignent d'une amélioration constante de la situation financière du pays.

