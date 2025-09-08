Tunisie: Sucre domestique - Hausse de 25% des quantités écoulées sur le marché

8 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Pour répondre aux besoins des ménages, le ministère du Commerce a pris des mesures significatives. La quantité de sucre distribuée chaque mois a été augmentée de 25%, passant de 10 000 à 12 500 tonnes.

Parallèlement, une quantité de café exceptionnelle a été mise sur le marché : 100 tonnes pour les petits torréfacteurs et 50 tonnes pour les grandes surfaces. Cette initiative vise à garantir une meilleure disponibilité du produit.

Disponibilité des viandes rouges

Afin de réguler les prix et d'assurer un approvisionnement constant, le ministère a également mis l'accent sur la viande rouge.

Viande d'agneau : 20 tonnes de viande d'agneau réfrigérée importée seront distribuées chaque semaine à un prix avantageux de 38,900 dinars le kilo.

En outre, plus de 34 tonnes de viande de boeuf ont déjà été distribuées pendant l'été.

Le ministère a confirmé que la distribution de viandes rouges se poursuivront pour maintenir l'équilibre du marché.

