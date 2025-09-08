Tunisie: 12 000 tonnes de pommes de terre stockées en prévision de l'automne

8 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère du Commerce a stocké environ 12 000 tonnes de pommes de terre, en plus des stocks réfrigérés du secteur privé, en prévision du manque de l'automne. C'est ce qu'a confirmé Ramzi Trabelsi, directeur de l'Observatoire national de l'approvisionnement et des prix au ministère du Commerce.

Invité à l'émission « Youm Saïd » (Bonne journée) sur la radio nationale ce lundi 8 septembre 2025, il a également déclaré qu'une quantité exceptionnelle de 100 tonnes de café avait été distribuée aux petits torréfacteurs et 50 tonnes aux grandes surfaces, afin d'améliorer l'approvisionnement.

En ce qui concerne les viandes rouges, Trabelsi a indiqué que 20 tonnes de viande d'agneau réfrigérée importée seront distribuées chaque semaine à des prix préférentiels fixés à 38,900 dinars le kilogramme.

Dans le même contexte, il a révélé que plus de 34 tonnes de viande bovine ont été distribuées pendant la période estivale. Trabelsi a ajouté que le ministère continuera de distribuer des quantités régulatrices de viandes rouges dans les prochaines semaines pour stabiliser le marché.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.