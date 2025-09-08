Tunisie: Rentrée scolaire - Un coût de 153 dinars pour les élèves de première année

Les structures statistiques du ministère du Commerce ont estimé le coût de la rentrée scolaire (sac, blouse et fournitures de base) à 153 dinars pour la première année du primaire, 229 dinars pour la septième année et 276 dinars pour la quatrième année du secondaire. C'est ce qu'a révélé Ramzi Trabelsi, le directeur de l'Observatoire national de l'approvisionnement et des prix au ministère du Commerce.

Lors de son entretien ce lundi matin, le 8 septembre 2025, sur les ondes de la radio nationale dans l'émission « Youm Saïd » (Bonne journée), Trabelsi a précisé que ce coût pouvait augmenter de 30 % si les consommateurs se tournaient vers des marques internationales.

Il a également souligné que ces montants couvraient uniquement le sac, la blouse et les fournitures de base, sans inclure les autres dépenses. Il a ajouté que l'achat des fournitures scolaires restait encore timide.

Trabelsi a par ailleurs indiqué que le prix des cahiers subventionnés était maintenu aux mêmes tarifs que les années précédentes, rappelant que le cahier numéro 12 coûte 230 millimes, le numéro 24 coûte 460 millimes, le numéro 48 coûte 950 millimes et le numéro 72 coûte 1400 millimes.