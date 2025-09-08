Afrique: Tunisie-Guinée équatoriale - Où suivre le match en direct ?

8 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 entre la Tunisie et la Guinée équatoriale se tiendra ce lundi 8 septembre à 14h00 au Nouveau Stade de Malabo. Ce match constitue la 8e journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 pour le groupe H.

La rencontre sera diffusée en direct sur Télévision Nationale 1, avec un studio d'analyse prévu trente minutes avant le coup d'envoi, ainsi que sur SSC Sport Saudi Arabia.

Pour rappel, la Tunisie, actuellement leader du groupe H avec 19 points (6 victoires, 1 nul), est invaincue et n'a encaissé aucun but depuis le début des éliminatoires. Une victoire aujourd'hui lui permettrait de décrocher directement sa qualification pour la Coupe du Monde 2026, avant les deux dernières journées prévues en octobre.

La Guinée équatoriale, quant à elle, occupe la 4e place avec 10 points (3 victoires, 1 nul, 3 défaites) et lutte pour rester en course pour la qualification.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.