Afrique: Tunisie-Guinée équatoriale - Où suivre le match en direct ?

Le match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 entre la Tunisie et la Guinée équatoriale se tiendra ce lundi 8 septembre à 14h00 au Nouveau Stade de Malabo. Ce match constitue la 8e journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 pour le groupe H.

La rencontre sera diffusée en direct sur Télévision Nationale 1, avec un studio d'analyse prévu trente minutes avant le coup d'envoi, ainsi que sur SSC Sport Saudi Arabia.

Pour rappel, la Tunisie, actuellement leader du groupe H avec 19 points (6 victoires, 1 nul), est invaincue et n'a encaissé aucun but depuis le début des éliminatoires. Une victoire aujourd'hui lui permettrait de décrocher directement sa qualification pour la Coupe du Monde 2026, avant les deux dernières journées prévues en octobre.

La Guinée équatoriale, quant à elle, occupe la 4e place avec 10 points (3 victoires, 1 nul, 3 défaites) et lutte pour rester en course pour la qualification.