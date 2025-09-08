Burkina Faso: Sport et diplomatie - Lévi Zongo examine le lien à travers un ouvrage

L'auteur Relwindé Lévi Zongo a dédicacé son ouvrage intitulé « Sport et diplomatie au Burkina Faso » au cours d'une cérémonie, le jeudi 4 septembre 2025, à Ouagadougou.

Composée de deux parties comportant chacune deux chapitres, l'œuvre de 163 pages est une réponse à trois principales questions. D'abord, comment le sport contribue-t-il au rayonnement international du Burkina Faso ? Ensuite, quelle place le sport occupe-t-il dans les relations internationales de nos jours ? Et enfin, en quoi le sport peut-il être un outil efficace de la diplomatie burkinabè dans sa quête de visibilité et d'attractivité ?

Pour ce faire, la première traite de la stratégie de mise en œuvre de la diplomatie par le sport. L'auteur y examine la participation aux compétitions internationales pour faire ressortir le prix payé et les retombées positives pour l'image de chaque pays. Il est également question dans cette partie du rôle des médias et du sponsoring dans la diplomatie par le sport en mettant en exergue l'interrelation entre ces entités. La seconde partie met l'accent sur les retombées de la diplomatie par le sport au Burkina Faso spécifiquement.

Le développement de cette partie fait ressortir les retombées économiques et sociales de la diplomatie par le sport et les retombées diplomatiques par le sport pour le rayonnement du Burkina Faso. Aux dires de l'auteur, c'est le désir de cerner l'enjeu diplomatique du sport de haut niveau pour les pays en général et le Burkina Faso en particulier qui l'a motivé à produire cet ouvrage qui est un approfondissement de son mémoire pour l'obtention du diplôme de conseiller des affaires étrangères.

Le message qu'il tient à faire passer c'est que le sport de haut niveau est un levier stratégique de rayonnement du Burkina Faso sur la scène internationale. « Par conséquent l'Etat est invité à prendre cela en compte et doter les différents acteurs davantage de moyens pour rehausser l'image du Burkina Faso à l'international », a-t-il insisté. Relwindé Lévi Zongo est titulaire d'un Master et d'un Diplôme d'études supérieures en Diplomatie et relations internationales. L'ouvrage est disponible en librairie au prix de 5000 FCFA.