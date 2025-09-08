Grâce à un accompagnement de AGRA (Alliance pour une révolution verte en Afrique), une dizaine de jeunes entrepreneurs burkinabè ont pris part à la 19e édition du Forum africain sur les systèmes alimentaires (AFSF 2025), tenue du 31 août au 5 septembre 2025, à Dakar, au Sénégal, sur le thème : « La jeunesse africaine : fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation des systèmes agroalimentaires ». Le directeur-pays de AGRA au Burkina Faso Jules Somé, et quelques jeunes dressent le bilan de leur participation à ce Forum qu'ils qualifient de « très satisfaisant ».

Jules Somé, directeur-pays de AGRA au Burkina Faso : « Un bilan très positif »

« Un bilan très positif. Le forum vient de se clôturer sur une très belle note pour le Burkina

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Faso, dignement représenté par une délégation de jeunes entrepreneurs très dynamiques, évoluant dans divers secteurs agricoles, à savoir la transformation des produits locaux, la fourniture de systèmes agricoles intelligents. Ces jeunes ont réellement porté haut le drapeau national, avec notamment Faïçal Abdoul Palenfo qui a reçu le prix de l'innovation pour la catégorie GoGettaz 2025, un prix panafricain qui a connu la participation de plus de 2000 applications. Et le Burkina Faso a eu le privilège d'être parmi les finalistes, avec notre compatriote Palenfo comme lauréat.

Nous avons également d'autres jeunes qui, à travers leur exposition dans les différents stands, ont pu nouer des contacts très intéressants. Il y a par exemple l'entreprise Dan Agro, de Mme Aminata Kafando, qui a eu une manifestation d'intérêt

de la part de chaîne mondiale de distribution Auchan, qui souhaiterait avoir ses produits dans ses rayons du Sénégal. Pour ainsi dire que nous avons une expertise nationale, avec des jeunes talentueux, qui pourrait s'exporter. Nous sommes très ravis d'avoir accompagné ces jeunes. Et nous continuerons à les soutenir pour qu'ils puissent pleinement exprimer leurs potentiels et contribuer réellement à assurer notre souveraineté alimentaire au Burkina Faso.

D'une façon globale, nous sommes satisfaits de la participation des jeunes de notre pays à ce Forum. Nous sommes également très satisfaits de la représentation de la délégation gouvernementale, conduite par Dr Rémi Palé, qui a permis aussi de porter la voix du Burkina Faso à la table-ronde ministérielle et montrer dans quelle mesure le Burkina Faso assure une coordination efficace des différentes actions, une synergie entre les différents secteurs ministériels pour pouvoir assurer au pays une souveraineté alimentaire et une nutrition saine pour chaque Burkinabè.

Et AGRA, de son côté, ne ménagera aucun effort pour continuer à soutenir les efforts du gouvernement dans ce sens. Notre objectif, en accompagnant ces jeunes entrepreneurs burkinabè qu'ils viennent ici, était donc de leur permettre d'avoir accès à cette plateforme qui a mobilisé plus de 6 000 participants, un nouveau record, et de pouvoir nouer des partenariats qui vont se concrétiser par la suite. C'est le cas de Dan Agro, dont les produits se retrouveront dans les rayons des supermarchés au Sénégal, dans un futur très proche. Cela constitue déjà un acquis très fort. Nous continuerons à accompagner ces jeunes, à leur fournir les conseils nécessaires, faciliter leur mise en relation afin qu'ils puissent renforcer et accroître leurs activités ».

Faïçal Abdoul Palenfo, promoteur de Faso Elevage et lauréat du prix de l'innovation à fort impact communautaire : « naturellement, c'est un sentiment de joie et de fierté pour moi et pour le Burkina »

« Depuis sa création, le concours GoGettaz met chaque année en compétition de jeunes entrepreneurs du continent africain. Les candidats y présentent des projets innovants capables d'impacter durablement les systèmes alimentaires africains, tout en intégrant les dimensions climatiques, sociales et économiques. En 2025, s'est tenue la VIIe édition de ce prestigieux concours. Pour la première fois, un projet porté par une entreprise burkinabè est parvenu jusqu'en finale. Jusqu'ici, l'Afrique anglophone détenait la majorité des distinctions attribuées.

Cette année, nous avons eu l'honneur de repartir avec le Prix du projet à impact avéré pour l'Afrique et sur les systèmes alimentaires africains. Un pitch de trois minutes, suivi de cinq minutes de questions réponses face à un jury composé à 80 % d'anglophones, a permis de départager les finalistes. Le projet que Faso Elevage a présenté à GoGettaz 2025 vise à transformer la perte annuelle de plus d'un milliard d'oeufs de pintade en Afrique de l'Ouest en une opportunité économique durable.

Chaque année, plus de 70 % de ces œufs sont perdus à cause d'une mauvaise couvaison et d'une forte mortalité des pintadeaux. Pour y répondre, nous avons développé un kit de couvaison solaire tropicalisé, composé d'une couveuse, d'une éleveuse et d'un kit solaire complet, tous fabriqués localement et adaptés aux conditions climatiques africaines. À travers ce projet, nous ambitionnons d'équiper et accompagner 100 jeunes (dont 60 femmes et 20 personnes vivant avec un handicap) avec ces kits, tout en leur offrant formation, suivi technique à distance et accompagnement vers le marché.

Notre objectif est clair : sauver des millions d'œufs chaque année, créer des emplois durables en milieu rural, renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir un élevage respectueux du climat grâce à l'énergie solaire. Naturellement, c'est un sentiment de joie et de fierté pour moi et pour le Burkina. Participer au forum également m'a permis de tisser des partenariats ».

Aminata Kafando/Ouatara, promotrice de Dan Agro : « nous avons trouvé des partenaires qui sont intéressés pour la distribution de nos produits »

« Dan Agro est une entreprise évoluant dans la transformation agroalimentaire de l'arachide, du maïs, du mil et du sorgho rouge. Nous transformons ces matières premières locales en des solutions nutritives pour lutter contre la malnutrition infantile. Nous contribuons également à la valorisation et à l'autonomisation des femmes rurales, car Dan Agro ne fait pas que de la transformation alimentaire.

Nous créons des emplois pour les femmes et les jeunes. Pour ce qui est de notre participation à ce forum, nous sommes venus à la recherche des distributeurs et également des investisseurs, des bailleurs dans le cadre de la certification de nos produits. En termes de bilan, nous avons trouvé des partenaires qui sont intéressés pour la distribution de nos produits, notamment Auchan, au niveau du Sénégal. Il y a aussi trois autres épiceries qui veulent que nous les envoyions nos produits pour la distribution. Nous espérons bien concrétiser ces mises en relation, ces partenariats. En un mot, nous sommes très satisfaits de ce forum. Et nous profitons remercier AGRA qui nous a soutenus et nous a permis de participer à ce Forum-là, qui aura, bien évidemment, un impact, en termes de croissance de nos activités ».

Arsène Gambo, promoteur de Well Done Agrobusiness SARL : « les gens suivent le Burkina Faso de loin »

« Nous participons à ce forum 2025, avec l'accompagnement de AGRA. Well Done Agrobusiness est une entreprise qui intervient dans la technologie agricole. Elle a pour vision de moderniser l'agriculture du Burkina Faso en incorporant des technologies agricoles pour améliorer le quotidien des producteurs. Nous sommes venus au Forum dans le cadre de l'Agritech. Nous avons présenté des solutions d'irrigation agricole, vu que le Burkina est un pays sahélien, pour remédier à une bonne gestion de l'eau. Pour ce qui est du bilan de notre participation, ce forum a été une grande aubaine pour nous. Aujourd'hui, s'il n'existait pas, il fallait le créer.

D'une manière générale, nous nous sommes rendu compte que les gens suivent le Burkina Faso de loin, apprécient la dynamique que le président du Faso impulse dans notre pays. C'est un premier élément qui nous donne un sentiment de fierté.

Deuxièmement, avec nos produits dans la technologie agricole, nous avons vu des partenaires, des personnes qui œuvrent également dans ce domaine. Cela a créé une synergie de connexion, mais aussi une nouvelle ouverture d'esprit sur plusieurs manières de faire les choses.

Et mieux encore, nous avons pu avoir des partenariats qui veulent aussi avoir des représentations dans notre pays pour collaborer, implémenter, distribuer leurs produits. Au finish, nous nous rendons compte qu'il valait le coup d'être à ce Forum. Et aujourd'hui, nous repartons avec des contacts, des potentiels partenaires, avec une ouverture d'esprit pour booster encore nos activités et voir grand, car nos solutions ne sont pas seulement pour le Burkina, pour l'AES, mais concernent tous les pays d'Afrique. »

Ibrahim Sawadogo, gérant de l'entreprise IBA : « j'ai rencontré plein de partenaires, de potentiels clients»

« IBA est une entreprise spécialisée dans la fourniture d'équipements de transformation agroalimentaire et la conception de micros, petites et moyennes unités de transformation agroalimentaire. J'ai eu l'opportunité de participer à ce Forum AFSF 2025 grâce au sponsoring de AGRA. En quatre jours de Forum, j'ai rencontré plein de partenaires, de potentiels clients. Mais, avant de venir à Dakar, le fait que AGRA nous a regroupés, j'ai eu à réseauter avec des entreprises avec lesquelles j'ai déjà quelques contrats.

Ici encore, j'ai des contacts et nous allons poursuivre les discussions pour voir ce que nous pouvons en tirer comme bénéfices. La première leçon que je tire à l'issue de ce Forum est que j'ai aujourd'hui une vision plus large de mon projet ; j'ai redimensionné mes ambitions. Car, j'ai vu des choses d'un certain niveau auxquelles je n'avais pas pensé. Arrivé au pays, je vais retravailler mon projet. Encore merci à AGRA pour cette opportunité ».