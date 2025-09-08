Gabon: L'honorable Justine Judith Lekogo dénonce le retrait sélectif des recours électoraux par le PDG

L'honorable Justine Judith Lekogo s'est exprimée avec fermeté à la suite de l'annonce du retrait par le Parti démocratique gabonais (PDG) des recours déposés devant la Cour constitutionnelle et le tribunal administratif contre certaines candidatures de l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB).

Si elle salue toute initiative visant à préserver l'apaisement politique, l'élue considère néanmoins que ce retrait soulève de sérieuses interrogations, dans la mesure où il ne concerne que l'UDB et non l'ensemble des formations politiques visées par des recours. Selon elle, une telle décision nourrit l'idée de tractations occultes, de négociations en coulisses et de calculs politiciens, loin de la transparence attendue dans un processus électoral.

Pour l'honorable Lekogo, si le PDG avait véritablement la volonté de pacifier le climat, il aurait retiré l'ensemble de ses requêtes, et non une partie seulement. « Pourquoi déposer des recours pour ensuite les retirer ? », interroge-t-elle. En sa qualité de citoyenne, elle estime qu'il aurait été préférable de laisser la justice trancher, afin de déterminer objectivement la validité ou non de ces candidatures.

À ses yeux, les recours introduits contre les têtes de liste de l'UDB, notamment au deuxième arrondissement de Franceville, relevaient davantage de la manoeuvre politicienne que d'une véritable contestation juridique. « Ces recours étaient fantaisistes, destinés à semer le doute et à tromper l'opinion publique », insiste-t-elle.

L'honorable Justine Judith Lekogo rappelle avec force qu'une nouvelle République ne peut se bâtir sur des pratiques anciennes faites de fraudes, d'arrangements et de passe-droits. « Protéger des candidats indélicats, c'est fragiliser dès l'origine nos institutions », déclare-t-elle, avant d'avertir : « Si les fondations sont corrompues, il est illusoire d'espérer un avenir meilleur ».

À travers cette prise de position, la députée de la transition appelle à la cohérence, au respect de la loi et à la transparence, seule voie crédible, selon elle, pour restaurer la confiance des citoyens dans la démocratie gabonaise.