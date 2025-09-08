Gabon: La ministre Louise Pierrette Mvono dessine le sourire sur les visages des apprenants en leur offrant des kits scolaires

La ministre Louise Pierrette Mvono, par le biais de sa représentante, Julienne Sophrone Eyi Ngui, a gratifié les apprenants du primaire et du secondaire du deuxième arrondissement de la commune d'Oyem de lots de fournitures scolaires. Une action salvatrice pour les parents d'élèves qui n'ont eu de cesse de la remercier et surtout, de prier pour elle. Cet événement a eu lieu, ce vendredi 5 septembre 2025, au domicile de la bienfaitrice.

Native d'Oyem, dans le deuxième arrondissement, Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective, est de ceux qui se battent pour réduire les inégalités sociales. En offrant aux apprenants des quartiers Essong-Okui et Mekaga, des kits scolaires, par l'intermédiaire de sa représentante Juliette Sophrone Étienne Ngui, la membre du gouvernement participe à la solidarité nationale. Par ce geste de générosité, de cohésion sociale, elle accorde une place importante à l'éducation.

"Aujourd'hui, j'ai eu le bonheur d'offrir des kits scolaires aux jeunes élèves de ma communauté. Ce moment est pour moi bien plus qu'un simple acte symbolique ; c'est un privilège. Le privilège de rendre à ce village ce qu'il m'a offert : l'instruction, et les valeurs qui ont façonné mon parcours", comme pour rendre à César ce qui est à César, à son village, ce que ce dernier lui a offert.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pédagogue de formation, la ministre de la Planification et de la Prospective, consciente du travail abattu par les enseignants, n'a pas manqué de saluer leur dévouement, leur attachement aux valeurs sociales. Lesquelles valeurs participent, elles aussi, à favoriser une société plus juste, plus équitable, et plus solidaire...

Tout a été bien fait. Les parents et leurs enfants scolarisés des quartiers Essong-Okui et Mekaga sont rentrés les mains chargées de cartables, de cahiers, de stylos et ce qui va avec. Les organisateurs de cette rencontre sociale ont été salués pour leur perspicacité.

"Ne pouvant être présente moi-même, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Madame Juliette Sophrone Étienne Ngui qui, par sa présence bienveillante, a porté ce geste avec élégance et générosité. Sa solidarité illustre parfaitement ce que nous pouvons accomplir ensemble : accompagner des projets qui nous dépassent, mais qui nous rassemblent. Car personne ne réussit seul." soutient-elle.

Les messages de reconnaissance, des prières à l'endroit de Louise Pierrette Mvono ont meublé cet événement qui a dessiné le sourire, non seulement sur les visages des parents, mais surtout, des élèves qui ont promis de bien travailler et de dédier leur réussite à la bienfaitrice.