Congo-Kinshasa: Kinshasa - Les enseignants des écoles Assossa 1 et 2 plaident pour la réhabilitation de leur établissement

6 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les écoles primaire Assossa 1 et 2 situées dans la commune de Kasa-Vubu (Kinshasa) évoluent dans un bâtiment vieux de 72 ans. Délabré, il manque d'eau, pas de toilettes en bon état. Dépourvu des bancs pupitres, certaines salles de classes n'ont pas de tableau noir.

Cinq jours jours après la rentrée scolaire, les écoles Assossa 1 et 2 n'ont toujours pas revêtus une nouvelle robe comme c'est le cas d'autres. Des salles de classe avec des fenêtres cassées, sans vitres des pavements défoncés et quelques bancs en mauvaise état.

Quand il pleut, les cours sont arrêtés, témoigne un enseignant : "en cas de pluie, les enfants se débrouillent, il n'y a pas moyen de continuer, les cours s'arrêtent".

D'après les enseignants de ces établissements scolaires conventionnées de l'armée du Salut⁸, le frais de fonctionnement reçu est de moins de 200 milles francs congolais, une somme insignifiante face aux défis qu'ils rencontrent. Le rapporteur de l'intersyndicale provinciale de Kinshasa funa, Diakubama Richard trouvé sur place,

Les écoles primaire Assossa 1 et 2 accueillent plus de 300 élèves de la 1ère en 8e année.

