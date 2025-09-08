Congo-Kinshasa: Boxe - Junior Makabu bat Dodzi Kemeh et conserve sa ceinture WBC Africa

Junior Makabu a conservé sa ceinture WBC Africa après sa victoire, par abandon au troisième round, face au Ghanéen Dodzi Kemeh la nuit de vendredi 05 à samedi 06 septembre au stade des Martyrs à Kinshasa.

Makabu a commencé timidement le combat devant un public acquis à sa cause

Avant la fin du premier round, l'ancien champion du monde a sorti son crochet gauche sur son adversaire. Au deuxième roud, Kemeh n'a pas fléchi, il a donné quelques coup à Makabu. Cependant, Junior est resté stable tout en donnant , lui aussi, des coups au Ghanéen.

C'est au troisième round que le léopard Junior Ilunga Makabu a déployé la puissance de son crochet gauche, enchaînant plusieurs coups sur la tête de Dodzi Kemeh. L'arbitre siffle la fin du troisième round.

A la reprise du quatrième, pendant que Makabu se tenait prêt à en découdre avec lu, Kemeh n'a pas réussi à se relever. Son staff a continué à lui administrer des soins. Hélas, l'homme a tout simplement abandonné.

Avec fierté, Makabu a ainsi conservé sa ceinture WBC Africa, gagnée en décembre 2024 à Kinshasa. Cette victoire permet à Junior Makabu de se classer troisième au raking mondiale. Il est désormais éligible au championnat du monde pour reconquérir la ceinture de champion du monde WBC, qui est vacant.

Le boxeur congolais avait entamé sa préparation par un camp d'entraînement en Roumanie, à la recherche d'un sparring-partner de qualité, avant de poursuivre son travail en Afrique du Sud sous la supervision de son coach congolais, Charles Kisolokele.

Le dernier combat de Junior Makabu remonte au 21 décembre 2024, lorsqu'il avait battu l'Égyptien Wagdy Attia par KO au 3e round, au Gymnase Jumelé du Stade des Martyrs à Kinshasa.

Avant cette victoire, Makabu avait perdu son titre mondial WBC des poids lourds-légers face à Noel Mikaelian, lors d'un combat disputé à Miami, aux États-Unis, le 4 novembre 2023.