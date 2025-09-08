Congo-Kinshasa: Conflits fonciers - Le parc des Virunga et ses riverains se concertent

Riverains et responsables du Parc national des Virunga (PNVi) veulent enterrer la hache de guerre. Ils se sont réunis jeudi 1er août à Kasindi-Lubirigha, cité frontalière de l'Ouganda située à 90 kilomètres de la ville de Beni.

La rencontre visait à mettre en place des mécanismes de résolution pacifique des conflits autour des limites du parc, notamment au niveau des quartiers Congo ya Sika et Mapathi.

Les représentants de toutes les couches de la population, les responsables du parc ainsi que les services de l'administration foncière et de sécurité ont pris part à ce dialogue communautaire, organisé par la société civile, en collaboration avec les autorités locales.

"Comme on a essayé de mettre les fils électriques pour séparer le parc national des Virunga et l'espace occupé par la population, ce qui nous manquait c'est la règlementation réelle de cette situation", a expliqué Arnold Paluku Muvoya, représentant des personnes du troisième âge et l'un des participants.

Avec cette séance de dialogue pour la résolution pacifique des conflits fonciers dans cette partie de Congo ya Sika et de Mapathi, a-t-il espéré, le clame va y être restauré. Selon lui, cette séance de dialogue est pertinente et utile pour la vie de cette population.

"Ma recommandation est que la population soit attentive pour fournir toutes les informations possibles sur les conflits fonciers aux services compétents", a poursuivi Arnold Paluku Muvoya.