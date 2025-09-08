Tunisien tué à Marseille - L'Ordre des avocats tunisiens engage une action à Marseille

8 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

L'Ordre national des avocats tunisiens a annoncé officiellement, après avoir reçu un mandat de la famille du défunt, Abdelkader Dhibi, tué par des tirs de la police française à Marseille, le dépôt d'une plainte et le suivi des enquêtes menées par les autorités françaises.

Le bâtonnier Hatem Mezou a précisé, lors d'une intervention téléphonique sur Jawhara Fm, qu'un groupe d'avocats tunisiens exerçant en France, mandaté par l'Ordre, se portera volontaire pour « faire toute la lumière sur cette affaire et défendre les droits des héritiers du défunt », rappelant que cette démarche relève du devoir national de la profession.

Me Mezou a dénoncé les diffamations publiées par certains médias français, estimant qu'elles étaient inacceptables et portaient atteinte à l'image de la Tunisie et des Tunisiens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Interrogé sur l'initiative individuelle de l'avocat Mounir Ben Salha, qui s'était rendu à Marseille pour déposer une plainte, il a affirmé ne pas avoir eu connaissance de cette démarche, tout en soulignant que « toute action visant à défendre une cause juste est bienvenue, mais doit respecter la loi, l'éthique professionnelle et disposer d'un mandat de la famille du défunt, même en cas de démarche volontaire ».

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.