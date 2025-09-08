Tunisien tué à Marseille - L'Ordre des avocats tunisiens engage une action à Marseille

L'Ordre national des avocats tunisiens a annoncé officiellement, après avoir reçu un mandat de la famille du défunt, Abdelkader Dhibi, tué par des tirs de la police française à Marseille, le dépôt d'une plainte et le suivi des enquêtes menées par les autorités françaises.

Le bâtonnier Hatem Mezou a précisé, lors d'une intervention téléphonique sur Jawhara Fm, qu'un groupe d'avocats tunisiens exerçant en France, mandaté par l'Ordre, se portera volontaire pour « faire toute la lumière sur cette affaire et défendre les droits des héritiers du défunt », rappelant que cette démarche relève du devoir national de la profession.

Me Mezou a dénoncé les diffamations publiées par certains médias français, estimant qu'elles étaient inacceptables et portaient atteinte à l'image de la Tunisie et des Tunisiens.

Interrogé sur l'initiative individuelle de l'avocat Mounir Ben Salha, qui s'était rendu à Marseille pour déposer une plainte, il a affirmé ne pas avoir eu connaissance de cette démarche, tout en soulignant que « toute action visant à défendre une cause juste est bienvenue, mais doit respecter la loi, l'éthique professionnelle et disposer d'un mandat de la famille du défunt, même en cas de démarche volontaire ».