Tunisie: London Film Festival 2025 - Deux films tunisiens en sélection, Dhafer Labidine à l'affiche d'un film palestinien

Le film The Voice Of Hind Rajab de Kaouther Ben Hania, candidat de la Tunisie aux Oscars 2026, figure dans la compétition officielle de la 69e édition du Festival du Film de Londres (London Film Festival - LFF), prévue du 8 au 19 octobre 2025 dans la capitale britannique.

Promised Sky (Promis le ciel) d'Erige Sehiri, qui met en scène trois femmes ivoiriennes vivant en Tunisie et chacune tentant d'améliorer son sort, a été retenu dans la section Journey (Voyage). Ce film a fait sa première mondiale lors de la 78e édition du Festival de Cannes (13-24 mai 2025).

Ces deux films bénéficient du soutien du ministère des Affaires culturelles et du Centre National du Cinéma et de l'Image (CNCI).

L'acteur tunisien Dhafer Labidine participe également au film Palestine 36 (120 minutes), sélectionné dans la section Journey, qui met en avant des récits capables de changer notre regard sur le monde.

Kaouther Ben Hania signe son retour à Londres après sa participation en 2023 avec Les Filles d'Olfa, autre candidat tunisien aux Oscars, présenté dans la section Debate du festival.

The Voice Of Hind Rajab (La Voix de Hind Rajab, 89'), lauréat du Lion d'argent - Grand Prix du Jury à la 82e édition du Festival International du Film de Venise (27 août - 6 septembre 2025), avait été présenté en compétition officielle (Venezia 82) et a remporté, en plus, six prix parallèles.

Présélectionné pour représenter la Tunisie à l'Oscar du meilleur film international lors des 98e Academy Awards, La Voix de Hind Rajab sortira dans les salles à partir du mercredi 17 septembre 2025, après une avant-première nationale programmée dès le 10 septembre. Écrit et réalisé par Kaouther Ben Hania, ce film est une coproduction tuniso-française (Tanit Films, Film4 Productions et Film Four), qui a bénéficié d'une bourse du Fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique.

Ce docufiction de 89 minutes, retraçant l'histoire bouleversante d'une fillette de cinq ans tuée à Gaza en 2024, a suscité une forte résonance à Venise et dans la presse internationale et arabe. Il réunit un casting palestinien composé d'Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees et Saja Kilani.

Sa projection en avant-première mondiale à la Mostra de Venise a été saluée par une standing ovation de 23 minutes, marquant profondément la critique et le public.

Après Venise, le film poursuivra son parcours dans d'autres festivals internationaux cet automne, notamment Toronto (Canada), San Sebastián (Espagne) et Londres (Royaume-Uni).

De son côté, Promised Sky avait été sélectionné dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes. Cette fiction de 92 minutes, qui aborde le phénomène migratoire, met en avant trois jeunes femmes ivoiriennes installées en Tunisie.

Le casting est porté par Aïssa Maïga (actrice, réalisatrice et autrice française d'origine sénégalaise et malienne), Laetitia Ky (artiste et activiste ivoirienne née en 1996 à Abidjan), Debora Lobe Naney (28 ans, qui fait ses débuts au cinéma avec ce rôle) et la petite Estelle Kenza Dogbo. Les acteurs tunisiens Mohamed Grayaa (Ismaël) et Foued Zaazaa (Foued) complètent la distribution.

Promis le ciel est coécrit par Erige Sehiri, Anna Ciennik et Malika Cécile Louati, avec une musique originale de Valentin Hadjadj et une direction photo assurée par Frida Marzouk.

Quant à Palestine 36, réalisé par Annemarie Jacir, il s'agit d'un drame historique de 2025, coproduit entre la Palestine, le Royaume-Uni et la France. Présentée comme l'oeuvre la plus ambitieuse de la cinéaste, cette fresque revient sur les événements ayant conduit à la révolte arabe de 1936.

Le film réunit un large casting composé notamment de Hiam Abbass, Saleh Bakri, Kamel El Basha, Yasmine Al Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Yafa Bakri, Karim Daoud Anaya, Wardi Eilabouni, Ward Helou, Billy Howle, Liam Cunningham, Jeremy Irons et Dhafer Labidine.

Organisé par le British Film Institute (BFI), le Festival du Film de Londres, créé en 1956, est l'un des plus prestigieux événements cinématographiques au monde. Ses prix célèbrent les oeuvres les plus innovantes et les talents émergents dans diverses catégories : compétition officielle, premiers longs métrages, courts métrages et documentaires.

Le programme de la 69e édition du LFF réunit 247 films (longs métrages, courts, séries et oeuvres immersives) issus de 79 pays.