Sénégal: Nouvelle liste du deuxième gouvernement du Pm Ousmane Sonko

Ils seront 25 ministres à travailler aux côtés du Premier ministre Ousmane Sonko pour la mise en oeuvre des programmes et projets de l'État dans un contexte de redressement économique et de concrétisation de la Vision 2050. Avec ce premier remaniement du président de la République Bassirou Ndiaye Faye, on note de nouveaux ministres tels que Cheikh Niang, Mouhamadou Bamba Cissé, Amadou Ba et Déthié Fall.

Mais aussi, des départs, comme celui du Général Jean-Baptiste Tine, ancien ministre de l'Intérieur, de l'ancien ministre de la Justice Ousmane Diagne et de Mountaga Diao, ancien ministre de la Culture.

1. Madame Yacine Fall, ministre de la Justice, garde des Sceaux

2. Monsieur Birame Souleye Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

3. Monsieur Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur

4. Monsieur Birame Diop, ministre des Forces armées

5. Monsieur Mouhamadou Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique

6. Monsieur Abdourahmane Sarr ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération

7. Monsieur Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget,

8. Monsieur Daouda Ngom, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

9. Monsieur Yancoba Diémè, ministre des Transports terrestres et aériens,

10. Monsieur Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique

11. Monsieur Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation nationale,

12. Monsieur Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage

13. Monsieur Cheikh Tidiane Dieye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement

14. Monsieur Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique

15. Madame Maïmouna Dieye, ministre de la Famille, de l'Action sociale et de la Solidarité

16. Monsieur Amadou Moustapha Ndiéck Sarré, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique

17. Monsieur El Hadji Abdourahmane Diouf, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique

18. Monsieur Balla Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires

19. Monsieur Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce

20. Madame Fatou Diouf, ministre des Pêches et de l'Économie maritime

21. Monsieur Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public

22. Madame Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse et des Sports

23. Monsieur Alioune Dionne, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire

24. Monsieur Déthié Fall, ministre des Infrastructures