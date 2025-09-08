Madagascar: Rugby à XV/Coupe de Madagascar - Le Cosfa arrache le titre face à FT Manjakaray

8 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Lors d'une finale à couper le souffle, le Cosfa a fait tomber le champion en titre, FT Manjakaray, 40-39, et s'offre la coupe de Madagascar. Un succès dédié à leur coach disparu, Rija Randrianarison.

Le stade Makis Andohatapenaka a vibré dimanche après-midi à l'occasion de la grande finale masculine de la Coupe de Madagascar de rugby à XV. Le public est venu nombreux pour assister au duel des deux meilleurs ennemis du rugby malgache, le FT Manjakaray contre le Cosfa.

Dès le coup d'envoi à 15h 07, le Cosfa a donné le ton. Sur une touche parfaitement négociée, les militaires ont inscrit le premier essai transformé dès la 3e minute, ouvrant le score à 7-0. FT Manjakaray a aussitôt réduit l'écart par une pénalité (3-7, 5e), mais le Cosfa, porté par l'envie d'honorer la mémoire de son coach disparu en juillet, a continué à imposer son rythme.

Papakely, l'ouvreur de Cosfa, a inscrit le deuxième essai (12-3, 22e), avant d'écoper d'un carton jaune qui a relancé l'adversaire. Les Dakarois, appellation donnée aux joueurs de Manjakaray, ont réduit le score (8-12, 26e), mais le Cosfa a repris le large avec un troisième essai pour mener (17-8, 30e) puis une pénalité à la 33e (20-8).

La réaction de FT Manjakaray ne s'est pas fait attendre avec un essai à la 36e (15-20), puis un second avant la pause a permis au champion en titre d'égaliser (20-20). Les deux équipes se sont quittées sur ce score de parité à la pause.

Une victoire en hommage

La seconde période a repris sur les mêmes bases incandescentes. Dès la 48e, FTM a perdu son demi de mêlée sur carton jaune, une situation que le Cosfa a su exploiter pour reprendre l'avantage, en inscrivant deux essais supplémentaires et portant le score à 32-20 (52e).

Mais Manjakaray, très accrocheur, a toujours trouvé les ressources pour revenir au score, grâce notamment à Babaina (27-32, 58e), puis un essai de pénalité a relancé complètement le match (34-37, 67e). À la 69e, le Cosfa a repris un peu d'air sur un coup de pied pour mener (40-34).

Pourtant, rien n'était joué: à la 76e, FTM a inscrit un nouvel essai portant le score à 39-40, manquant de peu la transformation qui aurait changé le destin du match.

La tension a culminé après le gong final, lorsque FT Manjakaray a hérité d'une pénalité à plus de 45 mètres. Mais la tentative est passée à côté, offrant la coupe au Cosfa pour un petit point d'écart.

« C'est une finale très difficile. Nous avons mené 37-27, mais FT Manjakaray est revenu fort. Notre force a été dans nos trois-quarts et notre défense. Nous dédions cette victoire à notre coach disparu », a confié avec émotion Noé Mboazafy, coach du Cosfa.

Son homologue, Antonio Rabearison, coach de FT Manjakaray, reconnaissait quant à lui quelques erreurs de choix de ses joueurs : « Nous avons perdu beaucoup de ballons et certains joueurs n'ont pas respecté nos consignes. Cela nous a coûté cher ».

Le Cosfa, qui remporte la Coupe de Madagascar, a rempli sa mission. Cette victoire est dédiée en hommage à leur coach disparu. Cette victoire, arrachée 40-39, restera dans les annales comme l'une des finales les plus palpitantes de la Coupe de Madagascar.

