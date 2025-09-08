Madagascar: Beatbox battle Madagascar - Pilo Kely décroche le titre national

La 7e édition du Championnat national de Beatbox s'est achevée hier dans une ambiance électrique au CGM Analakely. Parmi les seize finalistes en lice, c'est Pilo Kely qui a décroché la victoire, remportant le titre tant convoité et l'opportunité de représenter Madagascar au Championnat du monde de Beatbox en Allemagne en 2026. Il rejoindra ainsi les vainqueurs des éditions 2023 et 2024 pour porter haut les couleurs de la Grande Île sur la scène internationale.

Le jury, présidé par Do B, a évalué les performances selon plusieurs critères : arrangements et musicalité, technique et complexité, originalité et créativité, présence scénique et exécution. Si tous les candidats ont offert le meilleur d'eux-mêmes, c'est Pilo Kely qui a su conquérir à la fois le jury et le public, impressionné par sa maîtrise et son inventivité.

Cette année, la compétition s'est concentrée exclusivement sur la catégorie solo, attirant une foule de jeunes passionnés venus vibrer au rythme des percussions vocales. Outre la qualification pour l'Allemagne, les trois lauréats ont également reçu des équipements pour soutenir leur parcours artistique. Le Championnat national de Beatbox, devenu un rendez-vous incontournable, continue de révéler de nouveaux talents et de renforcer la visibilité de cette discipline urbaine en pleine ascension à Madagascar.