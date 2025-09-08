Madagascar: Dames - Les grandes équipes en démonstration

Le championnat de Madagascar N1A, Elite 8 dames, phase 2, bat son plein au Palais des Sports de Mahamasina. Les grandes équipes ont de nouveau affirmé leur supériorité dimanche, lors de la 4e journée, confirmant l'écart qui se creuse entre les formations dominantes et celles en difficulté.

Le MB2ALL Analamanga, véritable rouleau compresseur depuis l'entame de cette phase 2, poursuit son parcours sans faute. Les protégées de Ndranto Rakotonanahary, entraîneur de MB2ALL, n'ont laissé aucune chance à la JEA Vakinankaratra, balayée sur le score sans appel de 58 à 28. Cette victoire permet à MB2ALL de consolider sa position de leader, enchaînant les succès avec une régularité impressionnante.

Autre démonstration, celle de la GNBC Analamanga. Championne en titre, l'équipe s'est imposée avec brio face à l'ASCUT Atsinanana, 85 à 37. Ce succès confirme que la GNBC reste un sérieux prétendant à sa propre succession. Du côté de Varsity Anosy, la rencontre face à l'ASSM Analamanga a été disputée jusqu'au bout. Malgré une belle résistance, Varsity a dû s'incliner 70 à 79. Enfin, Ankaratra Vakinankaratra a remporté un duel serré contre Dunamis Analamanga, 70 à 65.

Au classement provisoire, le MB2ALL et la GNBC se retrouvent en haut du tableau. Mais derrière, la lutte est acharnée pour sécuriser une place dans le Top 8, synonyme de qualification en quarts de finale. Varsity Anosy et l'ASCUT sont sous pression : avec une seule victoire depuis le début du championnat, phases 1 et 2 confondues, les deux formations jouent leur survie. Dunamis Analamanga, de son côté, n'a toujours pas décroché la moindre victoire et semble condamné à quitter prématurément la compétition.

Après une journée de repos ce lundi, la phase 2 reprendra mardi. L'enjeu est clair : chaque match compte désormais, et les favoris ne comptent pas lever le pied, tandis que les outsiders jouent leurs dernières cartes pour rester dans la course avant d'entrer dans la phase de l'élimination directe des quarts de finale, prévus jeudi.

Résultats de la 4e journée

Elite 8 Dames :ASCUT Atsinanana 37 - 85 GNBC AnalamangaJEA Vakinankaratra 28 - 58 MB2ALL AnalamangaVARSITY Anosy 70 - 79 ASSM AnalamangaHommes :NGB Itasy 72 - 61 619 Génération MenabeASCUT 68 - 73 RBC BoenyASB Itasy 61 - 68 BC Somava AntalahaCosf Analamanga 55 - 83 MBC AtsinananaSBC Vakinankaratra 75 - 80 GNBC AnalamangaCOSPN Analamanga 99 - 73 BCB Boeny