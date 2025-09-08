Madagascar: Éducation - Les inscriptions aux classes de rattrapage en hausse

Les classes Action sociale d'appoint pour les Malgaches adolescents (Asama) accueilleront davantage d'élèves durant l'année scolaire 2025-2026. Les demandes d'inscription, destinées chaque année aux enfants et adolescents ayant dû abandonner l'école, souvent pour des raisons économiques, sont en hausse.

« Notre capacité d'accueil est de soixante élèves. Mais cette année, quatre-vingt-cinq se sont inscrits », rapporte Noro Maurille, enseignante des classes Asama à Anosipatrana, samedi, lors de la remise de kits scolaires aux deux cent soixante élèves par le Rotary Club Antananarivo Mahamasina, à Antanimena. Le même rythme est observé dans les autres classes Asama de la capitale.

Selon l'enseignante, les bons résultats obtenus à l'examen du CEPE

(85 % de réussite à la session 2025) ont incité de nombreux parents à orienter leurs enfants vers ces classes. De plus, la gratuité de l'enseignement, rendue possible grâce à l'appui du Rotary Club Antananarivo Mahamasina, constitue un autre facteur d'attractivité.

Le club prend en charge la formation et les salaires des enseignants, les kits scolaires, les blouses, la cantine, ainsi que les soins de santé de base et dentaires pour les élèves et leurs familles. « Offrir un kit scolaire, ce n'est pas seulement donner des stylos et des cahiers, c'est aussi redonner à un enfant la confiance d'apprendre et de rêver », souligne Gil Razafintsalama, président du club.

En dix mois, ces élèves parviennent à rattraper plusieurs années de scolarité et peuvent ensuite se présenter à l'examen du CEPE. La réussite de cet examen leur ouvre une voie vers un avenir plus sûr.