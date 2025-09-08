Afrique: Natation/Afrique zone IV - Madagascar brille avec dix médailles d'or

Pluie de médailles. Madagascar a engrangé vingt-huit médailles dont dix en or, onze en argent et sept en bronze aux championnats d'Afrique zone IV sur bassin de 25 mètres qui se sont déroulés du 1er au 7 septembre en Eswatini.

La Grande Île a été représentée par seize nageurs. Dans la catégorie 11-12 ans, Koty Glorio a raflé six médailles : quatre en or et deux en argent. Il a aussi actualisé deux records de la zone IV et une meilleure performance. Koty a ravi l'or en 200m nage libre (2 :15 :34), en 100m brasse (1 :18 :03), en 100m nage libre (1 :02 :17) et en 200m quatre nages (2 :30 :93). Il a battu le record de la zone IV lors de ces deux dernières épreuves. En outre, il a remporté la médaille d'argent en 50m papillon (30 :63) et en 100m dos (1 :10 :38).

Tendry Rakotobe chez les 15-16 ans a quant à lui accumulé trois médailles d'or, deux en argent, un record de la zone et deux meilleures performances. Tendry a remporté l'or en 50m papillon (25 :69) qui est un nouveau record de la zone. Il a ajouté deux de plus en 50m nage libre (24 :65) et en 200m quatre nages (2 :11 :43). Et les deux médailles d'argent et nouvelles meilleures performances ont été signées en 100m dos (57 :70) et en 50m dos (26 :82).

Belle moisson

L'expatrié de France, Eliot Rakotondramanga dans la catégorie des plus de 17 ans a remporté deux médailles d'or, deux en argent et deux en bronze. Eliot a arraché l'or en 50m papillon (25 :68), en 50m dos (26 :07), également un nouveau record. Il a décroché les médailles d'argent en 100m dos (55 :92), en 100m papillon (56 :52) et les bronzes en 50m nage libre (24 :44) et en 200m quatre nages (2 :14 :68). Aintso Ramiarison chez les 11-12 ans filles a décroché l'or en 200m brasse (2 :55 :89) et elle a actualisé le record de l'épreuve. Elle a également ravi l'argent en 200m quatre nages (2 :44 :80).

Serena Ranaivoson chez les 11-12 ans filles a arraché deux médailles d'argent en 200m brasse (38 :30) et en 100m brasse (1 :22 :55) ainsi que le bronze du 200m brasse (3 :08 :79). Riantsoa Randriamihaja a obtenu l'argent en 50m nage libre (29 :97), et les bronzes en 100m brasse (1 :26 :83) et en 100m nage libre (1 :06 :25).

Trois autres nageurs ont décroché une médaille de bronze chacun, Aina Emadisson chez les plus de 17 ans en 200m nage libre, Hariela Rayan Rakoto chez les 14 ans en 50m dos, une nouvelle meilleure performance (30 :08) et Marie-Ange Andrianaho chez les 11-12 ans en 200m papillon (2 :42 :16). L'équipe masculine formée par Tendry, Aina, Mamitiana et Eliot a également ravi l'argent en relais 4x100m quatre nages (3 :59 :97). De retour au pays hier, la délégation a obtenu ces bons résultats grâce aux propres efforts des parents et de la fédération.